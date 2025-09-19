El Obispo de Arlington, Mons. Michael F. Burbidge, agradeció a los católicos hispanos por haber enriquecido la cultura estadounidense con sus devociones y tradiciones espirituales, a la vez que les manifestó su cercanía por los graves desafíos que están enfrentando.

El prelado dijo estas palabras a raíz del Mes de la Herencia Hispana que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, “un tiempo para reconocer las valiosas contribuciones de los hispanos estadounidenses y de tantos antepasados latinoamericanos cuya fe, cultura y sacrificios han ayudado a forjar nuestra Iglesia y nuestra nación”.

Algunas de las devociones llevadas por los migrantes hispanos a Estados Unidos son la devoción a la Virgen de Guadalupe (México), a la Virgen de la Caridad del Cobre (Cuba) y al Señor de los Milagros (Perú).

Asimismo, de acuerdo a la Oficina del Censo de Estados Unidos, los hispanos representan el 20% de la población. Mientras que el Pew Research Center señala que “el 36% de todos los adultos católicos en los Estados Unidos son hispanos”.

En una declaración publicada en el sitio web de la diócesis, Mons. Burbidge recordó que durante décadas “muchos de nuestros hermanos y hermanas hispanos han dejado su tierra natal en busca de mejores oportunidades y de una vida más estable para sus familias”.

“Damos gracias por las tradiciones espirituales y devociones que comparten con nosotros, verdaderos dones que enriquecen a toda nuestra comunidad diocesana”, afirmó.

Sin embargo, señaló que en su diócesis son “conscientes de que muchos en nuestra comunidad hispana enfrentan graves desafíos: incertidumbre, separación, temor y el anhelo de seguridad y de nuevas oportunidades”.

“Su vida diaria, sin embargo, nos ofrece un testimonio que nos anima a la esperanza cristiana. Como señala el Papa León XIV, los inmigrantes hispanos son testigos de esperanza que ‘manifiestan … su fortaleza y confianza en Dios al enfrentar la adversidad mientras buscan un futuro en el que perciben que el desarrollo humano integral y la auténtica felicidad son posibles’”, escribió.

Por ello, animó a pedir la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe para que Cristo “continúe bendiciendo y protegiendo a nuestros hermanos y hermanas hispanos hoy y siempre”.

En su artículo publicado en junio sobre el perfil del católico hispano, el Pew Research Center señala que esta población es más propensa “que los católicos blancos a afirmar que participan en diversas prácticas devocionales católicas”.

Como ejemplo, señala que el 56% de los católicos hispanos “llevan consigo o usan regularmente artículos religiosos”, en comparación con el 39% de los católicos blancos.

Asimismo, indica que el 46% de los católicos hispanos practican devociones marianas o de algún santo, frente al 31% de sus pares blancos. Además, el 37% de los católicos hispanos rezan el Rosario, mientras que entre los católicos blancos lo hacen el 22%.



