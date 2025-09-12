Un nuevo informe de una encuesta del Pew Research Center revela que 8 de cada 10 católicos estadounidenses tienen una opinión favorable del Papa León XIV, el primer pontífice nacido en ese país.

Según el informe, el 84% de los católicos en EE.UU. encuestados afirma tener una opinión “mayormente favorable” (47%) o “muy favorable” (37%) del Papa, mientras que solo el 4% expresa una visión desfavorable y un 11% dice no haber oído hablar de él. Entre los estadounidenses no católicos, más de la mitad de los encuestados (56%) declara verlo de manera positiva, mientras que un 31% afirma no conocerlo.

Pew encuestó a 9,916 adultos estadounidenses (incluidos 1,849 católicos) entre el 8 de julio y el 3 de agosto. El margen de error es de ±3,1 puntos porcentuales. Según el mismo informe, el mismo porcentaje de católicos en EE.UU. —84%— veía al Papa Francisco favorablemente en los primeros meses de su pontificado.

Quienes asisten a Misa con mayor frecuencia muestran una visión más positiva del nuevo pontífice. Entre los católicos que van a Misa semanalmente o con más frecuencia, el 95% tiene una opinión favorable. Entre quienes asisten una o dos veces al año o algunas veces al mes, la cifra llega al 84%, mientras que el 77% de los que rara vez o nunca van a Misa comparte esa visión positiva.

Más de tres cuartas partes de los católicos estadounidenses dicen sentirse entusiasmados porque León, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago en 1955, sea el primer Papa nacido en ese país. Sin embargo, aunque muchos lo ven con buenos ojos, solo el 7% de los encuestados afirma conocer mucho sobre el nuevo Papa, mientras que una cuarta parte reconoce no saber nada.

Casi el 70% dice saber “un poco” sobre el pontífice, quien trabajó durante décadas en la Iglesia en Perú, llegando a ser Obispo de Chiclayo de 2015 a 2023. Fue elegido Papa por el Colegio de Cardenales el 8 de mayo, tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril.

Entre los católicos que asisten semanalmente a Misa, el 75% asegura conocer solo un poco sobre el nuevo pontífice y el 11% dice no saber nada.

“Estas cifras muestran tanto el entusiasmo como el desafío de un nuevo pontificado”, afirmó Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News (empresa matriz de ACI Prensa). “Aunque el Papa León XIV ha sido recibido con calidez, muchos aún no conocen su historia”.

“Con nuestra presencia en Perú y en el Vaticano, y con décadas de experiencia cubriendo a la Iglesia, EWTN News está en una posición única para ayudar a los católicos a comprender a las personas y lugares que dieron forma al Santo Padre, y para servir como una fuerza de unidad en su pontificado”, añadió.

Los últimos hallazgos forman parte del American Trends Panel de Pew, que integra su investigación continua sobre el catolicismo en EE.UU.

En junio, Pew informó que casi el 50% de los adultos en EE.UU. tiene algún vínculo con la fe católica. “Las raíces del catolicismo en Estados Unidos son profundas”, señaló el informe titulado “El catolicismo en EE.UU.: conexiones con la religión, creencias y prácticas”.

Pew encontró que el 47% de los adultos estadounidenses tiene lazos con el catolicismo: un 20% se identifica como católico, un 9% como “culturalmente católico”, otro 9% como ex católico y un 9% afirma tener conexión a través de un padre, cónyuge o por haber asistido a Misa en el pasado.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.