El Papa León XIV ha enviado 5.000 dosis de antibióticos a la Franja de Gaza en un gesto humanitario dirigido principalmente a los niños y posible gracias a la reciente reapertura de los principales pasos fronterizos que permiten la entrada de ayuda.

Según informó Vatican News, el envío de los medicamentos comenzó esta semana, tras el alto el fuego y el inicio de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entró en vigor el viernes pasado tras el repliegue de las tropas israelíes de las ciudades gazatíes y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás a cambio de presos palestinos.

Israel permite actualmente la entrada diaria de hasta 600 camiones de ayuda, operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, actores del sector privado y países donantes. Solo este domingo, más de 170 camiones cargados con asistencia humanitaria han cruzado hacia Gaza, según confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

La Limosnería Apostólica: el brazo humanitario del Papa

El envío de medicamentos fue coordinado por la Limosnería Apostólica, organismo del Vaticano encargado de ejecutar en nombre del Papa las obras de caridad hacia los pobres y necesitados, dirigida por el Cardenal Konrad Krajewski.

“Estamos dando un seguimiento concreto a las palabras contenidas en la exhortación apostólica Dilexi te, dedicada a los pobres”, explicó el Cardenal Krajewski a Vatican News. “Es necesario pasar de las palabras a los hechos, prestar verdadera atención a quienes están en necesidad”, aseguró.

Por otro lado, Caritas Jerusalén se ha convertido en una de las primeras organizaciones humanitarias en responder, movilizándose rápidamente para atender las necesidades urgentes de las familias y los niños en toda la Franja de Gaza.

Caritas Jerusalén se ha convertido en una de las primeras organizaciones humanitarias en responder. Crédito: Caritas Jerusalén

En los días posteriores al alto el fuego, Caritas Jerusalén desplegó a sus equipos médicos en Gaza para entregar 10.000 botes de fórmula infantil a familias con recién nacidos y niños pequeños que habían quedado privados de nutrición básica durante los meses de conflicto.

La distribución se llevó a cabo a través de la red de puntos médicos de Caritas en Gaza, garantizando que la ayuda llegara de manera rápida y segura a las comunidades más vulnerables, según ha informado la organización católica.