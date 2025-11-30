El Papa León XIV declaró el domingo que conversó directamente con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre las guerras en Gaza y Ucrania. Aseguró que ambos líderes coincidieron en puntos clave y que Ankara podría desempeñar un papel importante en los nuevos esfuerzos de paz.

Durante el vuelo que lo llevó de Turquía al Líbano, el Pontífice declaró a los periodistas que Erdogan coincide con el apoyo constante de la Santa Sede a una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino y que podría contribuir al avance de las nuevas propuestas destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania.

"Hablamos de ambas situaciones", declaró el Papa. "La Santa Sede ha apoyado públicamente, durante varios años, la propuesta de una solución de dos Estados. Israel en este momento no la acepta, pero la vemos como la única solución que podría poner fin a este conflicto. También somos amigos de Israel y tratamos de ser una voz mediadora entre ambas partes".

El Papa León XIII afirmó que Erdogan "está de acuerdo con esta propuesta" y enfatizó que Turquía "tiene un papel importante que podría desempeñar", tanto en Gaza como en los esfuerzos para aliviar la guerra en Ucrania. Señaló que Turquía previamente ayudó a negociar el corredor de cereales del Mar Negro, lo que permitió a Ucrania exportar alimentos de forma segura a través de la zona de guerra antes del colapso del acuerdo en 2023. Ahora, afirmó, "existen propuestas concretas para la paz", y los contactos de Erdogan con Kiev, Moscú y Washington podrían ayudar a impulsar "el diálogo, un alto el fuego y una vía para resolver este conflicto".

Los comentarios del Papa se produjeron a mitad de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, un viaje que ha enmarcado como un llamado a la paz en una región marcada por el conflicto, el desplazamiento y profundas fracturas políticas.

Al recordar sus días en Turquía, el Papa León XIV afirmó que sus reuniones y liturgias estuvieron marcadas por un espíritu de "sencillez y profundidad", destacando especialmente la conmemoración del viernes en Iznik por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. También celebró la Divina Liturgia del domingo por la mañana con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, considerado el primero entre iguales entre los obispos ortodoxos orientales, calificándola de "una celebración maravillosa".

León XIV destacó a las minorías cristianas de Turquía como un recordatorio de que la coexistencia pacífica es posible incluso en medio de las diferencias. Al mismo tiempo, reconoció que Turquía ha "experimentado momentos difíciles en este sentido a lo largo de su historia".

El Santo Padre también reveló las conversaciones ecuménicas en curso sobre el año 2033, que marca los 2000 años de la Redención. Los líderes de la Iglesia, dijo, están considerando una reunión cristiana conjunta para el aniversario, posiblemente en Jerusalén.

Poco después de hablar con la prensa, el Papa León XIV aterrizó en Beirut para comenzar la etapa libanesa de su viaje, donde se espera que aborde la parálisis política del país y anime a una población que aún se recupera de la guerra y el colapso económico.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.