Un grupo de musulmanes radicales incendiaron el árbol de Navidad de la parroquia del Santísimo Redentor, en Cisjordania, un hecho que ha sido condenado por Mons. Adolfo Tito Yllana, Nuncio en Israel y Delegado Apostólico en Jerusalén y Palestina.

El acto fue denunciado por la parroquia en sus cuentas de Instagram y de Facebook.

"Este es un acto que debe ser condenado, porque no ayuda y no es la primera vez”, expresó el nuncio sobre el ataque que ocurrió en la madrugada del lunes 22 en el pueblo de Jenin.

Vatican News informó que el hecho ha sido condenado por la comunidad cristiana. El medio vaticano indicó que para la tarde de este martes ha estado prevista la visita del Vicario General del Patriarcado, Mons. William Shomali, para inaugurar un nuevo árbol de Navidad junto con las autoridades locales.

Durante una visita a Ramala, Mons. Yllana añadió que este acto “no favorece la convivencia”. “Quienes cometen estos actos —y no me refiero a comunidades, sino a individuos— no ayudan”.

“Sabemos cómo se trata a los cristianos, lo vemos a diario, sabemos cómo se restringen sus actividades. Pero no perdamos la esperanza. El árbol quiere anunciar que es nuestra fiesta y que queremos celebrarla. No podemos detenernos, no podemos olvidar que por fin podemos expresar nuestra fe, que acoge a todos. En estos dos años no hemos perdido la esperanza”, señaló en referencia a la guerra en Gaza, cuyas consecuencias también se sintieron en Cisjordania.

El nuncio apostólico recordó que “la esperanza no es una palabra; aquí está la vida y el aliento, cada día. Porque no nos hemos rendido". En ese sentido, animó a los fieles a acoger al Niño Jesús para ser “transformados”.

Deben acogerlo para que "todos, cercanos y lejanos, puedan ver cómo los cristianos nos llenamos de la gloria y la alegría que nos trae el don del amor del Padre”, alentó.

Mons. Yllana también animó a seguir el llamado del Papa León XIV a trabajar por una paz “desarmada y desarmante”, dando “espacio a la reconciliación, incluso con quienes no nos tratan bien, porque son nuestros hermanos, hijos del mismo Padre".

En un post colocado en la cuenta de Facebook de la parroquia, el P. Amer Jubran condenó enérgicamente el atentado, asegurando que ese “hecho aislado” no representa a la cultura palestina y cristiana.

Por ello, alentó a la población a seguir siendo “modelo vivo de fraternidad, amor y convivencia”, arraigando los valores del respeto mutuo.