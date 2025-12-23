El Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos), Mons. José Gomez, animó a los fieles a abrir los corazones esta Navidad, porque el nacimiento del Niño Jesús recuerda a las personas que tienen “un gran valor y dignidad a los ojos de Dios”.

El prelado de origen mexicano hizo esta invitación en un artículo titulado El amor es el gran 'por qué' de esta Navidad, publicado en el sitio web de la arquidiócesis este 22 de diciembre.

En el texto, Mons. Gomez señaló que en el actual mundo secularizado se ha perdido el sentido trascendental de que cada elemento de la creación tiene un propósito en el plan de Dios. “Hoy en día pensamos en términos de causas y efectos materiales, hablamos de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan”, indicó.

Sin embargo, aseguró que “Dios no ha cambiado y su visión sigue adelante”, pues todas las cosas visibles e invisibles siguen “formando parte de un orden divino”.

“La Navidad es la revelación de ese propósito. Al hacerse hombre, Dios levanta el velo y nos muestra lo que todo significa y hacia dónde se dirige”, afirmó.

El Arzobispo de Los Ángeles explicó que el amor es la razón porque la que Dios llamó al mundo a la existencia y que, “al hacerse Niño en el vientre de María”, revela que “nuestra humanidad está destinada a compartir su divinidad. En su plan divino, estamos hechos para ser como Él, para participar de su naturaleza divina, para ser absorbidos por el gran misterio de su amor”.

“Nunca lo olvides: eres valioso para Dios. Él te creó porque te ama y porque quiso que fueras parte de su creación”, reiteró.

Asimismo, afirmó que la Navidad “fue un acontecimiento, un momento histórico, en el que Dios se hizo hombre en un tiempo y lugar específicos”. “La historia es ‘su historia’ y tú y yo formamos parte de su magnífico plan de amor, la historia de salvación que comenzó en los albores de la creación y se reveló en Navidad”, añadió.

Por ello, animó a reflexionar, al ver al Niño Jesús en el pesebre, en que Dios decidió bajar “del cielo para compartir tu vida y ser tu amigo. Ha venido a caminar contigo cada día y a estar contigo en cada momento de tu vida”.

“Esta Navidad abramos de nuevo nuestros corazones para recordar que fuimos maravillosamente creados y aún más maravillosamente restaurados. Tenemos un gran valor y dignidad a los ojos de Dios. Cada uno de nosotros”, aseguró.

En ese sentido, Mons. Gomez alentó a que, desde ahora, todo lo que se haga sea “por amor y en agradecimiento por este hermoso regalo de su amor”.

“Podemos amar a Dios y amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Y por nuestro amor, nuestras vidas pueden transformarse a imagen de su amor, nuestra humanidad reflejando la imagen de su divinidad. Hasta ese día en que lleguemos al amor, nuestro destino para toda la eternidad, lo que los santos llaman ‘el amor que nunca termina’”, expresó.