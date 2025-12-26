Tras lanzar un ataque contra militantes del Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, el presidente Donald Trump prometió que Estados Unidos llevaría a cabo más ataques militares si persiste la continua persecución de los cristianos en el país.

El ejército estadounidense coordinó con el gobierno nigeriano la operación conjunta, que tuvo como objetivo campamentos en el estado de Sokoto, donde, según funcionarios militares, se encontraban militantes del ISIS. El estado es una región predominantemente suní musulmana en la esquina noroccidental de Nigeria, en la frontera con Níger.

El general Dagvin Anderson, del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), dijo en un comunicado que las fuerzas estadounidenses están “trabajando con socios nigerianos y regionales para incrementar los esfuerzos de cooperación antiterrorista relacionados con la violencia en curso y las amenazas contra vidas inocentes”.

“Nuestro objetivo es proteger a los estadounidenses y desarticular a las organizaciones extremistas violentas dondequiera que se encuentren”, afirmó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó que las autoridades nigerianas cooperaron con el ejército estadounidense y añadió: “La violencia terrorista, en cualquiera de sus formas, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales”.

Trump comenzó a expresar públicamente su preocupación por la persecución de los cristianos nigerianos en octubre y volvió a designar al país como “país de especial preocupación”, una categoría reservada para naciones con “violaciones particularmente graves de la libertad religiosa”. El presidente amenazó con acciones militares en noviembre.

Tras el ataque del 25 de diciembre, Trump dijo en un comunicado que él advirtió “a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”.

“Que Dios bendiga a nuestras fuerzas armadas, y FELIZ NAVIDAD para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos”, dijo el presidente.

Nigeria es el país más peligroso del mundo para ser cristiano, según la Sociedad Internacional por las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, que informa de que más de 7.000 cristianos fueron asesinados y otros 7.800 fueron secuestrados por su fe religiosa sólo en los primeros siete meses de 2025.

El Observatorio para la Libertad Religiosa en África informó que, de octubre de 2019 a septiembre de 2023, casi 56.000 personas murieron a causa de una violencia étnica y religiosa más amplia, que afecta de manera desproporcionada a los cristianos.

AFRICOM reportó que, según su evaluación inicial, “múltiples terroristas del ISIS” murieron en el ataque. Sin embargo, funcionarios locales nigerianos, según el medio con sede en Nigeria Vanguard News, no encontraron pruebas de heridos o muertos causados por el ataque.

Douglas Burton, editor gerente de Truth Nigeria, expresó dudas de que hubiera habido víctimas, basándose en los reportes locales, y dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que los militares deberían “mostrarnos las fotografías [y] mostrarnos los cuerpos” si alguien resultó herido o muerto.

Dijo que el ataque podría ser “un disparo de advertencia” para demostrar la capacidad de Estados Unidos de lanzar ataques dentro de Nigeria “si el estamento militar nigeriano no empieza a proteger a los cristianos”.

Señaló que el gobierno nigeriano se enfrenta a varias insurgencias islámicas, que incluyen grupos vinculados a al-Qaeda y a ISIS que desean “usurpar o reemplazar al gobierno elegido existente con califatos”. Sin embargo, acusó al ejército nigeriano de hacer la vista gorda frente a las milicias fulani —una fuerza distinta en Nigeria—, a las que señaló como responsables de “dos tercios de todos los cristianos que son asesinados cada año”.

“El gobierno de Estados Unidos —si realmente quiere poner fin a los ataques genocidas— debe tener como objetivo a la milicia étnica fulani, que se concentra en los estados del centro-norte”, dijo Burton.

Señaló que los ataques de los fulani se producen principalmente en tres estados: Plateau, Benue y Taraba, y afirmó que las milicias están “arrasando aldeas cristianas y obligando a decenas de miles, quizá cientos de miles de personas, a desplazarse a campos de desplazados internos”.

Según el informe de 2024 del Observatorio para la Libertad Religiosa en África, alrededor del 81% de los civiles muertos en la violencia étnica y religiosa de Nigeria fallecieron en ataques comunitarios terrestres. Al menos el 42% de esos ataques fueron perpetrados por pastores fulani, pero otro 41% de esos ataques cayó en la categoría de “otros grupos terroristas”, compuesta en su mayoría por bandidos fulani.

Nina Shea, directora del Centro para la Libertad Religiosa del Hudson Institute, dijo a CNA que las milicias fulani “representan la mayor amenaza para los cristianos nigerianos”, pero que “sin duda se ven influenciadas, envalentonadas y quizá armadas en su yihad por sus hermanos musulmanes que se han unido al Estado Islámico, JNIM, Boko Haram y otros terroristas islamistas que operan en el norte de Nigeria”.

“Esta ideología islamista es la mayor causa raíz de sus actos asesinos, no el cambio climático, como se nos ha dicho durante mucho tiempo”, añadió. “Con suerte, el gobierno nigeriano está sintiendo la presión y será impulsado a realizar el trabajo policial necesario para frenar la violencia anticristiana. Debe desarmar y procesar a los yihadistas fulani”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.