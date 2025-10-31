El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a Nigeria como un "país de especial preocupación".

En una publicación en redes sociales el 31 de octubre, Trump dijo: "El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Por la presente, designo a Nigeria como un 'PAÍS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN'".

Bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, el presidente de Estados Unidos debe designar como CPCs (Países de Especial Preocupación, por sus siglas en inglés) a los países que se involucran o toleran "violaciones particularmente graves de la libertad religiosa". Las violaciones incluyen tortura, detención prolongada sin cargos y desaparición forzada, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las últimas designaciones de CPCs fueron realizadas por el Secretario de Estado, Antony Blinken, en diciembre de 2023, cuando revocó la designación de CPC de Nigeria, que fue impuesta por el entonces Secretario de Estado, Mike Pompeo, en 2020.

Líderes cristianos entregaron una carta a Trump el 15 de octubre que decía que 52.000 cristianos han sido asesinados y más de 20.000 iglesias atacadas y destruidas en Nigeria desde 2009. Además, señalaba que miles de cristianos han sido asesinados y violados en 2025, y "más de 100 pastores cristianos y sacerdotes católicos han sido tomados como rehenes para pedir rescate".

Trump escribió en la publicación en redes sociales que “¡algo debe hacerse!” cuando los cristianos, o cualquier grupo similar, “son masacrados como está sucediendo en Nigeria”.

El presidente dijo que encargará al representante Riley Moore, republicano por Virginia Occidental, junto con el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole, republicano por Oklahoma, "que investiguen inmediatamente este asunto y me informen".

"Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras tales atrocidades están ocurriendo en Nigeria y en muchos otros países", afirmó Trump, añadiendo: "¡Estamos listos, dispuestos y capaces de salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo!".



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.