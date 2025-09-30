Bill Maher, conductor satírico político de HBO, quien a menudo ha sido un crítico abierto del cristianismo, llamó recientemente la atención sobre la persecución de los cristianos en Nigeria, calificando la violencia que sufren como un “intento de genocidio”.

“No soy cristiano, pero están matando sistemáticamente a los cristianos en Nigeria”, dijo durante el episodio del 26 de septiembre de su programa de HBO “Real Time with Bill Maher”.

“Han matado a más de 100.000 desde 2009. Han incendiado 18.000 iglesias”, afirmó Maher, en referencia a islamistas violentos en Nigeria como Boko Haram.

“Esto es mucho más un intento de genocidio que lo que está pasando en Gaza”, continuó. “Literalmente están intentando borrar a la población cristiana de todo un país”.

“¿Dónde están los chicos protestando por esto?”, cuestionó Maher.

La violenta persecución de cristianos en Nigeria “está poco reportada en los medios occidentales”, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— David Trimble, presidente del Religious Freedom Institute.

Trimble, quien elogió a Maher por abordar el tema “ante su audiencia masiva, que de otro modo podría tener muy poca exposición a asuntos tan graves”, señaló que las “atrocidades cometidas contra los cristianos nigerianos pueden correctamente calificarse de genocidio”.

“Nigeria es el lugar más peligroso del mundo para ser seguidor de Jesús”, dijo Trimble. “En la última década, los extremistas islamistas han matado allí aproximadamente a 4.000 cristianos cada año”.

Desde julio de 2009, más de 19.000 iglesias cristianas han sido destruidas o saqueadas, mientras que cientos de clérigos, incluidos sacerdotes católicos, han sido secuestrados o atacados. Hace menos de dos semanas, el sacerdote católico Matthew Eya fue asesinado cuando regresaba de una misión pastoral.

Edward Clancy, director de divulgación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, dijo que la persecución de cristianos está en su punto álgido en Nigeria.

“Es la zona del mundo donde más cristianos son asesinados por su fe que en cualquier otro lugar”, dijo Clancy a CNA.

“Es asombroso que tenga que ser Bill Maher quien se convierta en la voz de la persecución de los cristianos en Estados Unidos”, añadió Clancy.

Expertos califican la persecución como un genocidio

Los cristianos constituyen aproximadamente la mitad de la población nigeriana, pero viven con miedo a la persecución.

“Niveles impactantes de violencia han persistido durante años”, dijo Trimble.

Los cristianos sufren frecuentes ataques violentos, especialmente quienes viven en granjas de pequeños pueblos a las afueras del estado de Benue, en el centro-norte, de mayoría cristiana. Sus granjas suelen ser incendiadas durante estos ataques, lo que destruye sus medios de vida.

“Atacan pequeños pueblos y los arrasan hasta el punto de que la gente tiene que abandonar sus hogares, y luego destruyen y queman lo que queda”, dijo Clancy. “Eso demuele por completo a la comunidad”.

Debido a la destrucción, muchas parroquias se han visto obligadas a cerrar. En la Diócesis de Makurdi, en Benue, al menos 16 parroquias han sido abandonadas debido a la violencia, según Clancy. Como cada parroquia tiene múltiples sedes, esto se traduce en aproximadamente 40 iglesias.

La violencia en Nigeria tiene “muchos de los elementos de un genocidio”, afirmó Clancy.

La violencia comenzó en 2009 con la insurgencia de Boko Haram, que tenía como objetivo convertir a Nigeria en un estado islámico. Desde entonces, el grupo ha estado orquestando atentados terroristas contra civiles y atacando a cristianos.

Pero los pastores militantes fulani contribuyen a la mayor parte de la violencia, sembrando el miedo en las comunidades del Cinturón Medio de Nigeria.

“Estos militantes fulani son responsables de más ataques contra cristianos (y musulmanes) que los más prominentes Boko Haram e ISWAP [Provincia de África Occidental del Estado Islámico]”, señaló Trimble.

Según Trimble, la violencia ahora está creciendo en el sur.

“La violencia contra los cristianos, antes confinada predominantemente al norte y al Cinturón Medio, también se está extendiendo más al sur, donde reside la mayoría de los cristianos nigerianos”, dijo Trimble.

La persecución está consagrada en la ley nigeriana, con leyes de blasfemia, códigos de la sharía y tribunales de la sharía en más de una docena de provincias “que se oponen a la igualdad de derechos y al debido proceso para las minorías religiosas”, según Trimble.

“Las atrocidades cometidas contra los cristianos nigerianos pueden correctamente calificarse como genocidio tanto en el sentido en que se usa el término en el discurso popular como en su uso más preciso en el derecho internacional”, añadió Trimble.

Clancy señaló que las declaraciones de genocidio a menudo llegan “a posteriori”.

“Para cuando alguien lo dice, ya es historia”, dijo Clancy. “Tenemos que detenerlo antes”.

Las vocaciones florecen en medio de la persecución

Aunque se secuestra e incluso se mata a sacerdotes, las vocaciones florecen en Nigeria.

“Créalo o no, está inspirando vocaciones”, dijo Clancy. “Uno pensaría que Tertuliano estaba loco cuando dijo: ‘La sangre de los mártires es semilla de cristianos’. Pero ha habido tantos jóvenes que se han animado”.

“Los seminarios están llenos”, afirmó.

Al preguntársele cómo pueden apoyar los católicos a sus hermanos cristianos en Nigeria, Clancy dijo que “siempre debemos empezar por la oración porque nos guía, pero también nos ayuda a fortalecernos”.

Además, Clancy animó a los cristianos en Estados Unidos a “crear conciencia”, ya que el tema de la persecución de los cristianos a menudo “queda recluido en el ámbito del espacio de culto”, pero “no trasciende”.

“La Iglesia está siendo muy fiel y sirviendo a la gente en todo el mundo en los lugares más difíciles”, dijo Clancy. “Hagamos saber que nuestros hermanos y hermanas en lugares como Nigeria están sufriendo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.