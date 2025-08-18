En los primeros siete meses de 2025, grupos yihadistas mataron a 7.087 cristianos en distintas partes de Nigeria, reveló un nuevo informe de la International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety).

Según el documento publicado el domingo 10 de agosto, otras 7.800 personas en este país de África Occidental fueron “violentamente secuestradas” por ser cristianas en el mismo periodo.

De acuerdo con Intersociety, la cifra de asesinatos equivale a un promedio de 30 cristianos muertos cada día, en una nación que encabeza la lista de países con mayor persecución contra los seguidores de Cristo en el mundo.

“No menos de 7.087 cristianos fueron masacrados en Nigeria en los primeros 220 días de 2025, del 1 de enero al 10 de agosto, durante los cuales no menos de 7.800 más fueron violentamente secuestrados por ser cristianos”, señala el informe.

El reporte, enviado por el investigador principal de Intersociety, Emeka Umeagbalasi, a ACI África –agencia en África de EWTN News– el miércoles 13 de agosto, añade: “La brutal masacre de unos 7,087 cristianos… se traduce también en un promedio de 30 muertes de cristianos por día y más de una por hora”.

Principales focos de violencia

La organización denuncia que el aumento de las masacres contra cristianos indefensos se debe al incremento de grupos terroristas islámicos que, desde 2017, han entrado en Nigeria sin control.

Estos grupos actúan bajo el mando de pastores fulani yihadistas, conocidos por atacar comunidades agrícolas de mayoría cristiana, así como de la Alianza para la Yihad en Nigeria, creada en junio de 2020 en el estado de Níger.

Estado de Benue: el más afectado, con más de 1.100 muertes, incluyendo la masacre de Yelewata (13-14 de junio), donde murieron 280 cristianos, y la de Sankera en abril, con más de 72 víctimas.

Estado de Plateau: 806 muertes, de las cuales más de 300 ocurrieron en abril.

Sur de Kaduna: unas 620 muertes, decenas de secuestrados asesinados en cautiverio y más de 40 asesinados en Kauru. Además, líderes cristianos de la zona enfrentan censura del gobierno desde finales de 2024, y la región registró unas 800 personas secuestradas.

Región Igbo (sureste): 615 muertes por ataques yihadistas y secuestros.

Suroeste: 610 muertes, con ataques en carreteras como Benin-Ore, Ore-Sagamu, Lagos-Ibadán y Lagos-Abuya.

Estado de Níger: 605 muertes y unas 1,000 personas secuestradas desde enero. El informe habla de “abducciones, asesinatos, torturas, desapariciones, matrimonios forzados, acoso sexual, desplazamientos, migración forzada y conversiones al islam”. Además, alberga la sede de la Alianza para la Yihad en Nigeria.

Otros estados: Kogi (550 muertes), Edo (505), Borno (420), Taraba (320), Delta (216), Katsina (200), Cross River (60) y Bauchi (50).

Muertes atribuibles al ejército

El informe también responsabiliza al ejército nigeriano de al menos 410 muertes de cristianos, en su mayoría en el sureste del país, a través de secuestros y asesinatos indiscriminados bajo acusaciones falsas, criminalización masiva y perfilamiento étnico-religioso.

En total, el informe estima que Nigeria alberga al menos 22 grupos terroristas islámicos que buscan “aniquilar el cristianismo, destruir la herencia cultural indígena e imponer un sultanato en Nigeria para 2075”.

Intersociety pide a Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá no solo designar a Nigeria y a los pastores fulani yihadistas como “entidades de especial preocupación”, sino también prohibir la entrada a sus países a los líderes religiosos y políticos que respaldan a estas milicias.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África .



