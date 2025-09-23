La Diócesis católica de Nsukka ha condenado el asesinato del P. Matthew Eya como un “acto de violencia sin sentido” y un “crimen atroz”.

En una declaración compartida con ACI África —agencia de noticias de EWTN para el continente africano— el lunes 22 de septiembre, el director de comunicaciones de la diócesis afirmó que el difunto párroco de la parroquia de San Carlos Eha Ndiagu fue “trágicamente asesinado a tiros la tarde del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando regresaba a su parroquia tras una misión pastoral”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Este acto de violencia sin sentido ha sumido a toda la diócesis en un profundo dolor. El P. Matthew era un pastor dedicado, conocido por su humildad y su compromiso inquebrantable con su rebaño”, afirma el P. Emmanuel Asadu en la declaración de una página.

El P. Adadu añadió: “Por el momento, no se ha recibido ninguna información concreta sobre los autores o los motivos de este crimen atroz”.

El funcionario señaló que “condenan enérgicamente esta brutalidad y piden al gobierno, a todos los niveles, y a las fuerzas de seguridad que intensifiquen las investigaciones para garantizar que se identifique a los culpables y se les lleve ante la justicia”.

Hizo también un llamamiento a la “calma y la vigilancia, confiando en la misericordia de Dios para guiarnos a través de esta oscuridad”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Nuestra diócesis sigue comprometida a colaborar con las partes interesadas para defender la paz y la justicia”, añadió el director de Comunicaciones.

Continuó el P. Asadu: “Imploramos a Dios que conceda a su alma el descanso eterno y consuele a nuestra diócesis, a su familia, a los feligreses y a todos los que lloran esta pérdida irreparable”.

El sacerdote católico nigeriano instó a “todas las personas de buena voluntad a unirse a nosotros en oración por el descanso eterno del P. Matthew y por la paz y la seguridad de la vida y la propiedad en nuestra nación”.

Nigeria ha estado viviendo una situación de inseguridad desde 2009, cuando comenzó la insurgencia de Boko Haram con el objetivo de convertir el país en un Estado islámico.

Desde entonces, el grupo —uno de los más grandes grupos islamistas de África— ha estado orquestando ataques terroristas indiscriminados contra diversos objetivos, incluidos grupos religiosos y políticos, así como civiles.

La situación de inseguridad en el país se ha complicado aún más por la participación de los pastores fulani, predominantemente musulmanes, también conocidos como la milicia fulani.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.