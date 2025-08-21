Nigeria es el país más mortífero del mundo para los cristianos, según la nueva presidenta de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés).

Vicky Hartzler, republicana que representó a Misuri en la Cámara de Representantes durante 12 años, asumió la presidencia de la comisión en junio. En una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News— comentó su nueva misión: “Queremos marcar la diferencia. Queremos salvar vidas”.

La principal prioridad de Hartzler es Nigeria. Citando estadísticas de Open Doors, una organización internacional dedicada a ayudar a los cristianos perseguidos, señaló que el 69% de los cristianos asesinados en todo el mundo en 2023 murieron en Nigeria, con más de 50.000 muertos desde 2009. La violencia incluye masacres de fieles, como el ataque de junio a una iglesia católica donde fueron asesinadas más de 200 personas.

Hartzler pide al Departamento de Estado de EE.UU. que designe a Nigeria como “País de Especial Preocupación” (CPC) y que presione a su gobierno para que proteja mejor a los ciudadanos y procese a los responsables de crímenes contra la religión.

Irán y China siguen siendo grandes focos de atención. En Irán, dijo Hartzler, más de 900 ejecuciones tuvieron lugar en 2024, y 96 cristianos recibieron condenas que suman más de 260 años de prisión.

China, por su parte, continúa con su llamada campaña de “sinización”, especialmente contra los musulmanes uigures en la región de Xinjiang, obligando a mezquitas e iglesias a exhibir retratos del líder Xi Jinping y a sustituir el culto tradicional por propaganda del Partido Comunista Chino. Hartzler afirmó que estos ejemplos no solo representan represión, sino intentos sistemáticos de borrar la auténtica práctica religiosa.

Stephen Schneck, quien presidió la USCIRF bajo el mandato del presidente Joe Biden y fue director del Instituto de Investigación de Políticas y Estudios Católicos de la Universidad Católica de América, equipara el trabajo de la comisión con la tradición católica de defensa de la libertad religiosa, que se remonta a la declaración del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae.

Advirtió sobre “un repunte histórico en la persecución religiosa en todo el mundo” y destacó dos genocidios en Asia: contra los musulmanes uigures en China y contra los rohinyás en Myanmar. Para Schneck, no solo es vital documentar estas atrocidades, sino también asegurar que permanezcan en el foco internacional.

Maureen Ferguson, ex investigadora sénior de The Catholic Association y conductora de radio en EWTN, quiere llamar la atención sobre Nicaragua, donde el régimen del presidente Daniel Ortega ha atacado a la Iglesia Católica arrestando sacerdotes, expulsando religiosas e incluso vigilando homilías.

“Cuando expulsan a las monjas, ¿qué están haciendo ellas? Ellas cuidan a las niñas de la calle, a los ancianos pobres que están muriendo. ¿Quién los cuida ahora? El gobierno ciertamente no lo hace”, dijo Ferguson.

También señaló la represión continua en Cuba contra las iglesias y las voces religiosas independientes como otra prioridad regional para la USCIRF.

Enmarcó la libertad religiosa internacional como parte de una defensa más amplia de la dignidad humana: “El derecho a practicar tu fe es uno de los derechos humanos más fundamentales”, expresó Ferguson, vinculándolo con los derechos de conciencia y la santidad de la vida.

Schneck añadió que la estructura bipartidista de la USCIRF da peso a sus recomendaciones, pero advirtió que las designaciones como CPC o inclusión en la Lista de Vigilancia Especial no son suficientes sin medidas de cumplimiento.

“Con demasiada frecuencia estas designaciones no conllevan sanciones, o las sanciones son levantadas”, afirmó.

Hartzler y otros comisionados también destacaron la Lista de Víctimas de la USCIRF, que incluye a personas encarceladas o torturadas por sus creencias. Al hacer públicos sus nombres e historias, la comisión busca presionar a los gobiernos para que los liberen y recordar al mundo que la persecución religiosa no es algo abstracto, sino una realidad vivida por personas concretas.

Todos los comisionados coinciden en que los estadounidenses tienen un papel que desempeñar. Hartzler instó a no solo rezar, sino también actuar: llamar a los funcionarios electos, presionar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, y exigir que la libertad religiosa sea un elemento central de la política exterior de EE. UU.

Ferguson pidió la confirmación del nominado por el expresidente Donald Trump para embajador general de libertad religiosa internacional, el excongresista Mark Walker, con el fin de fortalecer los esfuerzos diplomáticos de EE. UU.

Se espera que el Departamento de Estado de EE. UU. publique pronto el informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional.

La USCIRF es una agencia independiente y bipartidista del poder legislativo, creada por la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 (en su versión enmendada). La comisión supervisa el derecho universal a la libertad de religión o creencias en el extranjero; hace recomendaciones de política al presidente, al secretario de Estado y al Congreso; y da seguimiento a la implementación de esas recomendaciones.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



