El P. Matthew Eya volvía a su parroquia, la de San Carlos en Eha-Ndiagu (Nigeria), cuando al menos dos hombres armados en motocicletas dispararon a las ruedas de su coche. Cuando este se detuvo, él mismo recibió varios tiros a corta distancia. El relato de los testigos que recogió la agencia Fides a partir de la reconstrucción de la prensa local, su muerte en la noche del 19 de septiembre no fue un secuestro que salió mal. Fue un asesinato en toda regla.

Una prueba más de que la violencia contra sacerdotes católicos en Nigeria sigue aumentando de manera alarmante, especialmente en la región oriental del país. Según el informe de la ONG International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety), publicado en agosto y actualizado esta semana, solo entre enero y septiembre, al menos 15 sacerdotes han sido secuestrados.

Según la Conferencia Episcopal de Nigeria (CBCN) , desde 2015 al menos 145 sacerdotes fueron secuestrados, once asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Sin embargo, la ONG Intersociety afirma que la realidad es mucho peor. Según sus recuentos, los clérigos católicos atacados son al menos 250, además de otros 350 de otras confesiones.

Víctimas de la masacre de la iglesia católica de Ondo, junio de 2022.

El fenómeno, según el informe, se debe a una combinación de ataques de grupos yihadistas y de bandas criminales organizadas, que operan con fines de lucro. Los sacerdotes han sido víctimas tanto de emboscadas violentas como de extorsiones millonarias. “Muchos fueron secuestrados para exigir rescates que alcanzan decenas de millones de nairas [moneda nigeriana] o miles de dólares. En otros casos, los atacantes buscaban apropiarse de vehículos de lujo pertenecientes a los clérigos para venderlos en redes criminales”, detalla Intersociety en el informe.

Entre los casos más recientes se encuentran, por ejemplo, el P. Wilfred Ezemba, párroco de San Pablo en Agaliga-Efabo (Estado de Kogi), secuestrado el 12 de septiembre junto a otros viajeros por presuntos yihadistas y liberado el 16 de septiembre; el P. Mathew Eya, párroco de Santa María en Ehandiagu (Nsukka, Estado de Enugu), asesinado a tiros el 19 de septiembre por atacantes armados en la carretera Ehalumona-Nsukka, zona asolada por la violencia de milicias fulani y grupos extremistas.

Tres iglesias devastadas al día en Nigeria

Además el informe estima que desde el levantamiento de Boko Haram en julio de 2009 hasta septiembre de 2025, que 19.100 iglesias cristianas en Nigeria fueron destruidas, saqueadas o cerradas violentamente, lo que representa un promedio de 1.200 iglesias al año, 100 al mes y más de tres al día.

La violencia ha afectado tanto a las iglesias católicas como a las llamadas “iglesias de vestidura blanca” pertenecientes a la Organización de Iglesias Instituidas Africanas (OAIC), así como a otras denominaciones cristianas.

Éxodo masivo: cerca de 15 millones de personas desplazadas

La persecución contra los cristianos en Nigeria también ha generado un éxodo masivo: al menos 15 millones de personas han sido desplazadas, obligadas a abandonar sus aldeas, hogares ancestrales y templos para huir de las matanzas.

Intersociety subraya también en el informe que personal de unidades especiales del Ejército y la Policía de Nigeria, junto con sus mandos, estarían implicados en secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas de pastores de diversas confesiones cristianas. Según la ONG el pretexto que usan son operaciones contrainsurgentes en el sureste del país contra personas o grupos que promueven la secesión de la región nigeriana del Biafra, que intentó independizarse de Nigeria en 1967 y fue derrotada tras una guerra sangrienta (1967-1970).

Dichas operaciones comenzaron en octubre de 2020 en Obigbo (Estado de Rivers) y en enero de 2021 en Orlu (Estado de Imo). Las regiones más afectadas incluyen Taraba, Adamawa, Borno, Kaduna, Benue, Plateau, Enugu, Imo, Níger, Kogi, Nasarawa, Bauchi, Yobe y el sur de Kaduna, donde grupos yihadistas —como Boko Haram, ISWAP, pastores fulani y bandidos fulani— han combinado el terrorismo religioso con motivos criminales, incluyendo secuestros para exigir rescates y robo de bienes de valor.

Campamento yihadista con al menos 850 cristianos retenidos

Uno de los aspectos más graves documentados en el informe es la existencia de campamentos yihadistas, como los de Rijana, en Kaduna, donde al menos 850 cristianos permanecen retenidos en condiciones extremas, muchos de ellos torturados o asesinados si sus familias no pagan rescate. Casos recientes incluyen monjas secuestradas y liberadas tras pagos de rescate, así como el asesinato y secuestro de sacerdotes en Enugu y Kogi en septiembre de 2025.

Asimismo, se han producido secuestros sistemáticos de niños cristianos en el este de Nigeria, enviados a orfanatos islámicos en el norte para su conversión forzada al islam, afectando a escuelas y comunidades católicas.



