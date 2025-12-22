Autoridades de Nigeria aseguraron que 130 estudiantes y maestros secuestrados en noviembre en una escuela católica de Nigeria han sido liberados.

Según recoge la agencia Associated Press (AP), Wasiu Abiodun, portavoz de la policía estatal del estado nigeriano de Níger, indicó que “el grupo restante de estudiantes secuestrados” fueron liberados, sumándose a los primeros 50 que lograron escapar poco después del secuestro y otros 100 que quedaron en libertad a inicios de diciembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Abiodun dijo que “un número total de 130 víctimas, incluido el personal, han sido liberadas”.

Al menos 303 estudiantes y 12 maestros fueron secuestrados el 21 de noviembre en St. Mary's Catholic Primary and Secondary Schools.

Consultado sobre la cifra faltante de 35 personas, entre estudiantes y maestros, el vocero de la policía estatal respondió que “se comunicarán más detalles”.

Sunday Dare, vocero del presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, aseguró en su cuenta de X que con los 130 liberados, “nadie quedó en cautiverio”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De acuerdo a Bayo Onanuga, otra figura cercana al presidente nigeriano, la liberación fue producto de “una operación impulsada por inteligencia militar”.

Según AP, ninguna organización se ha hecho responsable del secuestro, que es atribuido por los habitantes locales a grupos armados que lucran con esta práctica.

El agradecimiento de la Iglesia

La Diócesis nigeriana de Kontagora, a la que pertenece la escuela atacada, publicó el 21 de diciembre un comunicado informando que “la liberación del segundo grupo de personas secuestradas de St. Mary's Catholic Primary and Secondary Schools, Papiri, se confirmó el domingo 21 de diciembre de 2025”.

“Expresamos nuestra profunda gratitud al Gobierno Federal de Nigeria, al Gobierno del Estado de Níger, a los organismos de seguridad y a todos los demás aliados cuyos esfuerzos e intervenciones contribuyeron a la liberación segura de las víctimas”, aseguró la diócesis.

El obispado agradeció también “a los padres, tutores, clérigos, comunidades religiosas, organizaciones humanitarias y al público en general por sus oraciones, apoyo y solidaridad durante este difícil período”.

“Extendemos igualmente nuestro sincero agradecimiento a los padres, tutores, clero, comunidades religiosas, organizaciones humanitarias y al público en general por sus oraciones, apoyo y solidaridad a lo largo de este difícil período”, añadió.

La diócesis indicó luego que “las actualizaciones y la información adicional que resulten necesarias se comunicarán al público de manera oportuna, a través de los canales adecuados y autorizados, a fin de garantizar la exactitud, la transparencia y la claridad de todas las declaraciones oficiales”.

“La Diócesis mantiene su compromiso de mantener plenamente informados a todos los interesados a medida que evolucione la situación y se completen los procesos de verificación”, aseguró.

“Que el Señor conceda la pronta liberación de quienes aún permanecen en cautiverio y continúe protegiendo a su pueblo de todo peligro”, concluye el comunicado diocesano.

Este 22 de diciembre, la diócesis compartió en su página de Facebook fotografías que presentan el encuentro de los niños y los maestros liberados con el “gobernador Umar Bago del estado de Níger, el vicario general (muy reverendo P. Musa John Gado), líderes tradicionales y algunos funcionarios del gobierno”.