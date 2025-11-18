Tanto cristianos como musulmanes han sido masacrados en Nigeria, donde hay actividad terrorista por cuestiones económicas, dijo el Papa León XIV a los periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo la tarde del martes.

“Creo que en Nigeria, en ciertas zonas, ciertamente existe un peligro para los cristianos, pero para todos. Han sido masacrados cristianos y musulmanes”, dijo, respondiendo el 18 de noviembre a una pregunta de EWTN News sobre la seguridad de los cristianos nigerianos.

“Hay una cuestión de terrorismo. Hay una cuestión que tiene mucho que ver con la economía, si se quiere, y con el control de las tierras que poseen”, continuó el Papa. “Lamentablemente, muchos cristianos han muerto, y creo que es muy, es importante buscar un camino para que el gobierno, con todos los pueblos, promueva una auténtica libertad religiosa”.

León respondió a las preguntas de los periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo, la Villa Barberini, para regresar al Vaticano después de pasar el día en la casa de retiro papal, ubicada a unos 29 kilómetros al sur de Roma.

Al salir de su residencia, León fue recibido con vítores entusiastas de un pequeño grupo de personas, entre ellas varias parejas de novios que participan en un curso de preparación al matrimonio en la parroquia local. Los jóvenes, junto con su párroco, el P. Tadeusz Rozmus, entregaron al Papa una foto enmarcada de su grupo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Nigeria como país de especial preocupación el 3 de noviembre. El gobierno de Estados Unidos otorga esta designación a los países identificados como autores o tolerantes de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.

Tras la designación, el gobierno de Nigeria negó que la violencia en curso en el país se base en la afiliación religiosa o que los cristianos estén siendo atacados en particular.

“Presentar los desafíos de seguridad de Nigeria como una campaña dirigida contra un solo grupo religioso es una grave tergiversación de la realidad”, dijeron las autoridades en una declaración publicada en X el 28 de septiembre.

“Los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina: musulmanes, cristianos y personas sin fe por igual”, continuó el comunicado. “El cristianismo no está ni en peligro ni marginado en Nigeria”.

El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, recibió críticas el mes pasado después de decir a los periodistas que la violencia en Nigeria “no es un conflicto religioso, sino más bien un conflicto social, por ejemplo, entre pastores y agricultores”.

Las declaraciones de Parolin se hicieron en el marco de una conferencia para la presentación del Informe sobre la libertad religiosa 2025 de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

“Tengamos en cuenta que muchos musulmanes que llegan a Nigeria son víctimas de esta intolerancia”, continuó. “Así que estos grupos extremistas, estos grupos que no hacen distinciones para avanzar en sus metas, en sus objetivos, utilizan la violencia contra cualquiera que perciban como un oponente”.

Los comentarios de Parolin repiten “los puntos de discurso del gobierno nigeriano que oscurecen y minimizan la persecución de los fieles católicos y de otros cristianos en la región central de Nigeria”, dijo Nina Shea, comisionada de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa, al National Catholic Register, socio informativo de ACI Prensa.

El informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada encontró “una ola de violencia grave y en escalada, impulsada en gran medida por grupos islamistas extremistas como Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP)” durante el período de dos años que abarca el informe.

El documento afirma que la afiliación religiosa desempeña un papel importante en la violencia persistente en Nigeria, junto con otras causas sociales, como la pobreza, la violencia étnica y comunitaria preexistente, y los conflictos por disputas de tierras y agua entre pastores fulani y agricultores no fulani.

“Aunque es difícil calcular las cifras exactas, los cristianos han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte de grupos insurgentes y bandas criminales”, señala el informe.

“También es importante señalar que, aunque los cristianos sufren la peor parte de la violencia extremista, el hecho de que los grupos terroristas operen en estados con una población predominantemente musulmana significa que la violencia no sólo ha afectado a los cristianos, sino también a los musulmanes”, continúa.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.