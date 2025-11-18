El Papa León XIV se pronunció sobre la investigación en curso respecto a una denuncia contra el Obispo de Cádiz y Ceuta (España), Mons. Rafael Zornoza, por presuntos abusos.

Consultado por los medios de comunicación a su salida de la residencia pontificia de Castel Gandolfo, la noche del 18 de noviembre, el Papa dijo que “en cada caso, pues hay una serie de protocolos que están claramente establecidos”, y recordó que el obispo español “insiste sobre su inocencia”.

“Se ha abierto una investigación. Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, señaló.

Al pedirle un mensaje a las víctimas de abusos por parte del clero católico, el Santo Padre dijo: “en primer lugar, espero que encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar, donde puedan presentar, digamos, sus casos”.

Luego, destacó “la importancia de respetar también los procesos que sí requieren tiempo, pero ya hemos hablado también de la necesidad de seguir los pasos indicados por la justicia en este caso de la Iglesia”.

Mons. Rafael Zornoza está siendo investigado por el tribunal de la Rota Romana del Vaticano, a causa de una acusación de abuso sexual presuntamente cometido hace 30 años, cuando el prelado era rector del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe.

La información de la pesquisa vaticana fue difundida por el diario español El País. El obispado español respondió a la difusión del caso en los medios de comunicación asegurando que “las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”.