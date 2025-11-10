El Obispo de Cádiz y Ceuta (España) Mons. Rafael Zornoza calificó de “falsas” las acusaciones de abuso sexual que investiga el Vaticano y que se habrían producido hace 30 años, cuando él era rector del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe.

A través de un comunicado remitido a los medios, la Diócesis de Cádiz ha respondido a la información publicada este lunes 10 de noviembre por el diario El País según la cual el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recibió una denuncia el pasado verano contra el prelado.

Los presuntos abusos se habrían producido cuando el joven tenía entre 14 y 21 años. Según el escrito de denuncia citado por El País, habría sucedido así: “Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”.

“Me dijo que ‘mi herida’ (así se refería a mi homosexualidad) no me dejaba ver las cosas y que confiara en él”, añade la presunta víctima.

Desde el Obispado de Cádiz y Ceuta se afirma que “las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”.

La institución eclesiástica confirma que “el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España” y afirma que “hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido”.

“Al mismo tiempo, —añade el escrito— es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas”.

Por último, la diócesis informa de que Mons. Zornoza "ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo” y anuncia que "no se harán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico”.

La Diócesis de Getafe, por su parte, ha hecho púbico otro comunicado en el que afirma que "hasta el día de hoy ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados", al tiempo que se pone "a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración que nos sea requerida".

Esta circunscripción eclesiástica manifiesta por último "su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención".

Segundo obispo auxiliar de Getafe

Mons. Rafael Zornoza Boy presentó su renuncia al Papa Francisco el pasado 31 de julio de 2024 al cumplir los 75 años. Nacido en 1949 en Madrid, recibió el orden sacerdotal en 1975.

En 1991, al erigirse la Diócesis de Getafe, al sur de Madrid, acompañó a su primer obispo, Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, como secretario. Dos años después de crearse el Seminario de Getafe, fue nombrado rector, puesto que desempeño entre 1994 y 2010.

En 2006 fue consagrado obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe. Desde 2011 es Obispo de Cádiz y Ceuta. Su lema episcopal es “Muy gustosamente me gastaré y desgastaré por la salvación de vuestras almas”.

ACTUALIZACIÓN: 10 de noviembre de 2025 a las 14:24 GMT+2.