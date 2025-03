El Papa Francisco felicitó al Obispo de Cádiz y Ceuta (España), Mons. Rafael Zornoza Boy, por sus bodas de oro como sacerdote, desde que fue ordenado el 19 de marzo de 1975.

En la catedral local, llena de fieles que acompañaron al prelado el sábado 15 de marzo para esta importante celebración, Mons. Zornoza afirmó: “Todos formáis parte de mi vida, me sostenéis en la Iglesia y sois causa de mi agradecimiento hoy al Señor”.

“También mencionar la felicitación del Santo Padre, el Papa Francisco que me felicitó ayer por la tarde. Doy gracias a Cristo Jesús que me hizo capaz y fió de mí y me confió este misterio”, destacó el obispo, según refiere el sitio web diocesano.

El Obispo de Cádiz y Ceuta destacó también que “la infinita bondad de Dios me ha obsequiado con este regalo inmerecido. Este es el momento para agradecer a Dios nuestro Señor el privilegio que ha sido para mí el sacerdocio, nada menos que durante 50 años”.

“50 años celebrando la Nueva Alianza y su Sangre y consagrando el Pan de vida en nombre de Jesús tomad, comed esto es mi cuerpo”, subrayó.

Antes de la bendición final, Mons. Zornoza recibió las felicitaciones de varios laicos, así como la del P. Ricardo Jiménez Merlo en representación del clero local, quien le dirigió unas palabras y le entregó una cruz pectoral.

Concelebraron la Misa de aniversario el Arzobispo emérito de Granada, Mons. Francisco Javier Martínez Fernández, el Obispo de Asidonia-Jerez, Mons. José Rico Pavés, y el Obispo Auxiliar de Sevilla, Mons. Teodoro León Muñoz, así como diversos sacerdotes locales.

¿Quién es Monseñor Rafael Zornoza Boy?

Mons. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta desde 2011, nació en Madrid el 31 de julio de 1949. Tiene 75 años, ya ha presentado su renuncia al cargo ante el Santo Padre por haber alcanzado la edad de jubilación de los obispos y ahora corresponde al Papa Francisco aceptarla o no.

El sitio web del episcopado español refiere que tras ser ordenado sacerdote en marzo de 1975 sirvió en distintos ministerios en Madrid y, en 1991, con la creación de la diócesis de Getafe, trabajó como secretario del obispo local.

El 13 de diciembre de 2005, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Getafe, para pasar luego a Cádiz y Ceuta en 2011.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la comisión episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde marzo de 2024. Ha sido además presidente de la comisión del clero y miembro de la comisión para seminarios y universidades.