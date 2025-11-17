El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello, señaló este lunes en Roma que la renuncia presentada por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, “puede ser aceptada” próximamente por el Papa León XIV.

Sus palabras llegan en pleno proceso de investigación canónica contra el prelado, de 76 años, por la denuncia de supuestos abusos sexuales cometidos en los años noventa, cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe y dirigía su seminario.

Las declaraciones de Argüello se produjeron tras la primera reunión de la cúpula de la CEE con el Papa León XIV y justo antes de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El presidente del episcopado confirmó ante los periodistas que el Vaticano abrió hace quince días una investigación preliminar sobre los hechos denunciados y subrayó que la Iglesia debe actuar “sosteniendo simultáneamente dos derechos: el derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia”.

Los obispos españoles se han reunido este lunes por primera vez con el Papa León XIV. Crédito: Conferencia Espicopal Española

“En este momento el procedimiento está abierto para, partiendo de la presunción de inocencia, determinar la verosimilitud de la denuncia que una persona plantea”, explicó. Añadió que el Papa “es conocedor” del caso. Y agregó: “El Santo Padre ha escuchado esto y, lógicamente, porque así es el derecho de la Iglesia —puesto que en la vía civil este proceso está prescrito—, ha confirmado que este es el camino”.

Sobre la eventual aceptación de la renuncia de Zornoza, Argüello precisó que se trata de una competencia exclusiva de la Santa Sede. “A nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre sino en otro ámbito, que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente”, indicó.

“Nos han transmitido que quizá sea aceptada”, manifestó.

Preguntado sobre si el Papa está informado del asunto, respondió: “Es la firma del Santo Padre la que acepta una renuncia y la que nombra a un sustituto o sucesor o bien una administración. Entonces, lógicamente, el Santo Padre tiene que estar informado”.

"Sociedad española ya no secularizada, sino postsecular”

En todo caso, el tema central ha sido, según el presidente de la CEE, la evangelización en un contexto que describió como “una sociedad española ya no secularizada, sino postsecular”.

En ese escenario, aseguró, se detectan nuevas búsquedas religiosas. León XIV habría confirmado esa percepción: “Se ha hecho eco de las noticias que le llegaban sobre un cierto resurgir del interés espiritual y de la búsqueda religiosa, también cristiana, especialmente entre jóvenes”.

Mons. Argüello aportó a continuación un dato que todavía no es público en España, pero que sí comunicó al Papa: “Este año el número de seminaristas ha crecido, sumando más de un centenar respecto al año pasado”.

Además, mencionó el aumento de jóvenes que se acercan a iniciativas de nueva evangelización en prácticamente todas las diócesis.

“Los procesos casi siempre son lentos porque son garantistas”

Mons. Argüello también reveló que abordó la lentitud de los procesos canónicos con el Papa León XIV. “Los procesos casi siempre son lentos porque son garantistas”, resolvió. También defendió la necesidad de garantizar los derechos de todas las partes: “Cualquier tipo de proceso que quiera ser garantista exige procedimientos. Nosotros creemos en el Estado de Derecho”.

Asimismo, reivindicó el sistema de reparación para víctimas puesto en marcha por la Iglesia española hace más de un año, destinado a quienes sufrieron abusos en casos prescritos o cuando los acusados ya han fallecido.

“Este camino está abierto, funcionando, y hemos recibido la confirmación de la Santa Sede”, aseguró.

Destacó, además, que en el último encuentro de las oficinas de protección de menores —“centenares de oficinas abiertas en todas las diócesis y en doscientas congregaciones religiosas”— participó la comisión vaticana encargada de la tutela de menores. “Su informe es positivo, se han alegrado de lo que la Iglesia española está haciendo. Más aún: han propuesto a alguna otra conferencia episcopal que se ponga en contacto con nosotros para conocer este camino”.

En todo caso, el arzobispo de Valladolid recordó que España celebrará el inicio del 50.º aniversario de la Transición democrática, que consolidó principios como el acceso a la justicia, la presunción de inocencia o el valor de la prescripción.

De este modo, aseguró que la Iglesia, por querer afirmar el derecho de las víctimas, acepta —aun en casos ocurridos hace 30 años— “la posibilidad de una investigación para poder o no levantar la prescripción y entonces sí hacer un juicio”. “Todo esto supone unas garantías procedimentales”, agregó.

Invitación al Papa León XIV a visitar España

El presidente de los obispos también reveló que invitaron al Papa a visitar España y barajó algunas posibilidades de fechas vinculadas a celebraciones que tendrán lugar el año que viene. “Salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse relativamente pronto”, señaló.

Además, aseguró que han sugerido diversas ideas a la Santa Sede para enmarcar este posible viaje. “Una que ya estaba pendiente con el Papa Francisco respecto a una posible visita a Canarias por el asunto de las migraciones”, indicó. Otras propuestas sobre la mesa son el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz o la culminación de la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia o incluso la posible beatificación de Gaudí.

El obispo de Valladolid añadió también otras celebraciones vinculadas al medio rural, subrayando la necesidad de mostrar al Papa la diversidad territorial del país. “Porque nosotros le hemos invitado a que conozca la España urbana… como es la Comunidad de Madrid o Barcelona, pero también la España donde la población se dispersa y queda vaciada”, explicó.

Así, mencionó en concreto el jubileo que se celebrará en la diócesis de Valladolid en relación con Santo Toribio de Mogrovejo, canonizado el mismo año que San Juan de la Cruz: “En mi tierra… celebramos también un año jubilar unido a la diócesis de Chiclayo, que es la que inició la causa de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo”.

La delegación española mantuvo también un breve encuentro con el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, que había llegado a Roma de madrugada procedente de Benín.

Mons. Argüello aseguró que entre los asuntos tratados en la Secretaría de Estado estuvo la situación del Valle de los Caídos y el reciente concurso de ideas impulsado por el Gobierno de España para redefinir el futuro del recinto. En particular, mencionó la intervención del arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo “para que el Cardenal [Parolin] tuviera una información directa de lo que es el resultado de este concurso”.