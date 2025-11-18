El Papa León XIV se manifestó hoy “encantado de viajar”, y aseguró que quiere ir a los santuarios marianos de Fátima, en Portugal, y Guadalupe, en México. También dijo que “por supuesto” que quisiera volver a Perú, así como visitar Argentina y Uruguay.

Así lo dijo en una rueda de prensa improvisada al salir de la residencia pontificia de Castel Gandolfo, la noche de este martes 18 de noviembre.

Consultado sobre cuándo volverá a Perú y América Latina, el Santo Padre precisó que este 2025, “durante el año del jubileo vamos adelante viviendo, cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco”.

“Yo encantado de viajar”, compartió León XIV, según recoge Vatican News. “El problema es programar con todos los compromisos”, añadió.

El Año Jubilar de la Esperanza comenzó el 24 de diciembre de 2024 y concluirá el 6 de enero de 2026, con el cierre de la Puerta Santa.

El primer —y hasta el momento único— viaje confirmado del Papa León XIV es el que realizará a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de este año.

