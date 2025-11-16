Chiclayo está nuevamente de fiesta, tras la inauguración y bendición de una imponente estatua del Papa León XIV, ubicada en el óvalo papal Chimú, que ahora da la bienvenida a quienes llegan a la ciudad del norte del Perú donde Robert Prevost fue obispo y administrador apostólico entre 2014 y 2023.

La estatua blanca de cinco metros está colocada sobre un pedestal de dos metros, tiene un peso de media tonelada y es una obra de fibra de vidrio y resina realizado por el artista piurano Juan Carlos Ñañake, quien trabajó con otros seis artistas durante tres meses.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Ha sido un reto artístico y espiritual. Queríamos que el Papa León XIV reflejara serenidad y cercanía. Su sonrisa dará la bienvenida a todos los que lleguen a Chiclayo”, dijo el artista, según refiere la agencia Andina.

“Esta obra simboliza el agradecimiento del pueblo de Lambayeque al Santo Padre por su mensaje de amor, esperanza y unidad”, destacó Félix Mío Sánchez, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, ya que la imagen hará parte de la Ruta del Papa León.



A su turno, el Obispo de Chiclayo, Mons. Edinson Farfán, resaltó que “al bendecir esta escultura renovamos nuestro compromiso de caminar juntos: Iglesia, Estado, instituciones y ciudadanos bajo la mirada de Dios para seguir sirviendo con humildad y con generosidad al Papa León XIV”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Nuestro Obispo emérito es el Papa de la comunión, que su ejemplo entonces inspire a nuestras acciones públicas y comunitarias y que su testimonio nos recuerde que gobernar y servir es también un acto de amor", añadió.

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, resaltó que la imagen es también una acción de gracias "a un hermano nuestro, a un peruano de corazón, a un peruano que caminó con nosotros y estoy seguro que hoy camina siempre con sus oraciones por el bienestar de nuestro pueblo peruano".

El Papa León XIV adquirió la nacionalidad peruana en 2015 y este año renovó sus datos para obtener su nuevo DNI peruano. El agustino Robert Prevost estuvo más de 20 años en el Perú, sirviendo en Chulucanas, Trujillo, y también como obispo en Chiclayo.

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, también agradeció al Papa León XIV “por haber colocado a Chiclayo en los ojos del mundo”.

La develación de la imagen el 13 de noviembre incluyó el baile de la tradicional marinera norteña, la participación de Donnie Yaipén quien tocó su tema “La cumbia del Papa”, un espectáculo de fuegos artificiales y el encendido de las luces que iluminarán la escultura del primer Papa estadounidense y peruano de la historia.