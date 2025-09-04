El P. Edgar Rimaycuna Inga, secretario personal del Papa León XIV, afirmó que el Santo Padre “tiene mucha ilusión de volver al Perú”, para reencontrarse con su “querida diócesis de Chiclayo”, donde fue obispo.

Así lo indicó el sacerdote peruano en declaraciones a la prensa local, en el marco del homenaje que recibió en el Colegio Nacional de San José en Chiclayo, que le concedió el título honorífico de “Embajador Sanjosefino de Cristo en el mundo”.

“Es una alegría volver después de diez años a mi alma mater, el glorioso Colegio San José. Una alegría también reencontrarme con antiguos profesores, algunos compañeros de aula, muy feliz, muy contento”, indicó el P. Rimaycuna.



Al ser consultado sobre si ya se ha programado una visita de León XIV, el sacerdote precisó que “todavía no se ha definido la fecha. El Santo Padre tiene mucha ilusión de poder volver al Perú a reencontrarse con su querida Diócesis de Chiclayo”.

“Ha manifestado al mundo el cariño que tiene por Chiclayo y sería seguro que Chiclayo será uno de los lugares que el Santo Padre visite”, destacó.

Antes de esta aparición pública en Perú, el P. Rimaycuna presidió una Misa el 10 de agosto, también en Chiclayo, en la que entregó a la diócesis una mitra papal que obsequió León XIV, así como una donación económica para construir una capilla; y donde resaltó que los católicos deben orar por el Papa porque, si él es Pedro en la Iglesia, “el demonio no va a estar tranquilo”.

En sus primeras palabras al mundo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano tras su elección el 8 de mayo, el Papa León XIV recordó a su “querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe, y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

León XIV fue Administrador Apostólico y Obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, año en el que el Papa Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano.