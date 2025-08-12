El P. Edgar Rimaycuna Inga, secretario personal del Papa León XIV, afirmó en una Misa en Chiclayo (Perú), que los católicos tienen el deber de orar por el Santo Padre porque si él es Pedro en la Iglesia, “el demonio no va a estar tranquilo”.

Así lo indicó el sacerdote peruano en la homilía de la Misa que presidió, en medio de un ambiente de gran alegría, el domingo 10 de agosto por la noche, en el atrio de la parroquia San José Obrero en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, la diócesis donde León XIV fue administrador apostólico y obispo entre 2014 y 2023.

Orar por el Papa León XIV

“¿Qué nos exige el Señor? En primer lugar, rezar por el Papa. Todos nosotros ahora tenemos dos motivos para rezar por el Papa”, destacó el P. Rimaycuna ante los fieles y autoridades civiles congregados en el lugar.

“Y Chiclayo tiene el segundo motivo, y es evidente, porque lo conocemos. Tenemos el deber también de protegerlo con nuestra oración, de defenderlo, porque si él es Pedro, la roca firme de la Iglesia, pues el demonio no va a estar tranquilo”, subrayó el sacerdote.

Un regalo doble de León XIV para Chiclayo

En su homilía, el sacerdote comentó que “el Santo Padre, el Papa León, en un gesto de benevolencia y aprecio, ha tenido a bien donar esta mitra a la parroquia San José Obrero de La Victoria, como signo de unión entre el Romano Pontífice y el santo pueblo de Dios que peregrina en Chiclayo”.

La mitra papal es el sombrero litúrgico que usa el Santo Padre en las celebraciones litúrgicas, como las misas solemnes, y que el domingo se expuso ante los fieles.

Además de este regalo, el Papa León XIV envió una donación económica que, según señala la Conferencia Episcopal Peruana, servirá para la construcción de la capilla Óscar Romero, el santo arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 durante una Misa.

El P. Rimaycuna contó además que un día antes, el sábado, “tuve la oportunidad de hablar con él, le hablé de esta Eucaristía y me dijo esto: ‘Diles que les mando muchos saludos y mi bendición apostólica’. El Santo Padre nos tiene a todos como Chiclayo en su corazón”.

Coherencia con el Evangelio

El P. Rimaycuna dijo también que “no sería coherente decir ‘viva el Papa, que bien tenemos al Papa Peruano, Papa Chiclayano’, pero después nuestra vida no corresponde al Evangelio que el Santo Padre predica. Coloquialmente diríamos: esa persona sólo se sube al carro, y esto no lo quiere el Señor”.

“Nuestra vida tiene que ser coherente con el Evangelio, coherente con la Palabra de Dios que escuchamos y celebramos en la Eucaristía, que le pidamos a nuestro Señor que nos ayude a prepararnos siempre”, resaltó el sacerdote.

“Y también, como dice el Evangelio, se nos exige estar preparados para cuando Él venga, no el Santo Padre, sino el Señor. Ojalá el Santo Padre venga pronto. Y estaremos felices de recibirlo aquí, en su diócesis, pero sobre todo estar preparados para cuando Jesús venga”.