El Arzobispo de Ayacucho y uno de los prelados que confirió la consagración episcopal al Papa León XIV, Mons. Salvador Piñeiro, recordó que cuando se encontró con el Santo Padre le dijo: “Santidad, hablaste del Perú y me hiciste llorar”.

Así lo indicó el arzobispo peruano en una reciente entrevista concedida al programa Ecclesia es Domingo de la cadena española COPE, en la que relató cómo recibió la noticia de la elección del Papa León XIV como sucesor de San Pedro.

“Yo estaba dando un retiro en Portugal y dicen que había fumata blanca y salió él. Ya me emocioné y cambió el retiro. Los que estaban ahí ya estábamos en otra onda y yo me emocioné hasta con las lágrimas, y se lo dije ‘Oye Santidad, me has emocionado el día que saliste al balcón. Hablaste del Perú, me hiciste llorar’. Se mataba de risa”.

Al recordar luego el encuentro que sostuvo el Papa con una delegación de su “querida Diócesis de Chiclayo” y otro grupo de peruanos, Mons. Piñeiro contó que León XIV fue “muy cariñoso”. “Yo emocionado, le llevé un recuerdo de mi diócesis y unos chocolates que me habían regalado las hermanas Esclavas del Sagrado Corazón el día anterior”.

“Emocionado le agradecí sus primeras palabras en el idioma de Cervantes para mi Iglesia en el Perú, para Chiclayo. Mucho lo queremos, un hombre de Dios. Su corazón es peruano. Recién ordenado sacerdote quiso ir a las misiones que tienen hasta ahora los agustinos en Estados Unidos, entonces era una prelatura, ahora es la diócesis de Chulucanas en el norte del Perú”, continuó el arzobispo en referencia a la llegada del ahora Papa León a esa región peruana en 1985.

“Algo muy bonito fue que durante su tiempo de prior general no perdió su carnet de extranjería [documento de los extranjeros que residen en el Perú], todos los años lo renovaba con la ilusión de volver al Perú, y así fue. Cuando terminó su priorato como padre general de los agustinos dijo ‘me quiero ir al Perú’. Y el Papa Francisco dijo: ‘¿Quieres ir al Perú? Vas como obispo’. Y fue para nosotros una alegría recibirlo en Chiclayo. Fui uno de los co-consagrantes”.

El Papa León XIV fue consagrado obispo por el Nuncio Apostólico en el Perú, Mons. James Patrick. Mons. Piñeiro y Mons. Jesús Moliné, Obispo Emérito de Chiclayo, fueron los co-consagrantes el 12 de diciembre de 2014, día de la Virgen de Guadalupe, en la Catedral Santa María de Chiclayo.

“¡Cuánto nos ha ayudado con su técnica como buen canonista, con su cercanía, siempre una consulta una orientación de él nos daba mucha satisfacción”, prosiguió el Arzobispo de Ayacucho.

¿Por qué hizo referencia a Chiclayo?

Mons. Piñeiro destacó que la referencia a su “querida diócesis de Chiclayo” cuando el Papa León XIV se presentó ante el mundo, se dio “para significar que es pastor, que es obispo. Y el obispo se realiza en una Iglesia particular. La ha recorrido, la ha visitado. Tiene mucho cariño a su Iglesia, por eso usamos el anillo, que antiguamente se llamaba ‘esposa’ porque es el signo de fidelidad y entrega a su Iglesia”.

Para el prelado, el primer Papa estadounidense y peruano de la historia es “buen comunicador. Tiene una sapiencia de idiomas, con qué facilidad cambia de un idioma a otro, además su experiencia como superior mayor de los agustinos y me he enterado que conoce todas las comunidades agustinas del mundo. Es muy sencillo y cercano. También el hecho de ser norteamericano porque no es fácil la Iglesia en Estados Unidos donde hay tensiones”.

Tras señalar que el Papa “es un hombre de valía, de profundidad doctrinal, canonista, muchas cualidades”, el arzobispo peruano consideró que el pontificado de León XIV será uno de “mucha cercanía, poner en práctica el mensaje social porque hay muchos que reducen el mensaje cristiano a la sacristía. León XIII con la encíclica Rerum novarum nos abre el camino a ser solidarios con el mundo que sufre, a preocuparnos por el mundo obrero, a hacer un mundo más fraterno, la civilización del amor”.