El sitio exacto del único milagro eucarístico del Perú —impulsado por Mons. Robert Prevost, hoy Papa León XIV, y declarado “de interés nacional”— atraviesa una situación dolorosa: aún no se ha construido la basílica que él soñó y, en su lugar, se realizan ceremonias apócrifas y se libra una amarga disputa legal.

“En el año 2021, el Papa León XIV —entonces Obispo de Chiclayo— inició una cruzada para la construcción del Santuario Eucarístico del Perú en un terreno de 11 hectáreas que él consiguió en el distrito de Ciudad Eten (en Chiclayo, región Lambayeque), donde en 1649 ocurrió el único milagro eucarístico del país”, explicó a ACI Prensa, Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649.

La promotora del milagro, quien trabajó de cerca con Mons. Prevost, asegura que “el corazón del Papa León XIV está lleno de amor por nuestro país”, y que por ello dedicó parte de su misión pastoral a impulsarlo.

No obstante, explica que existen múltiples frenos para la construcción del santuario de Eten, ya que, así como la historia del milagro de Eten “tuvo su origen en un sacrilegio en Quito”, hoy también “tiene como piedra de tropiezo el sacrilegio y la profanación del lugar sagrado”.

Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649. A su espalda la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

El milagro de 1649: Cuando el Divino Niño apareció en la hostia

En Ciudad Eten se recuerda un hecho extraordinario ocurrido en 1649: tras una profanación eucarística el 20 de enero de ese año en el convento de Santa Clara, en Quito —donde se robaron copones y hostias consagradas—, la tristeza llegó hasta el norte del Perú, donde los fieles ofrecieron misas de desagravio.

Fue entonces cuando ocurrió el suceso que los pobladores recuerdan como un milagro: el 2 de junio, víspera de Corpus Christi, aseguran haber visto al Divino Niño Jesús en una hostia consagrada.

Un mes después, en la fiesta de Santa María Magdalena, cuatro sacerdotes franciscanos afirmaron haber presenciado la misma aparición. Posteriormente, la imagen del Niño desapareció y, en su lugar, se vieron tres corazones: símbolo de la Santísima Trinidad.

Mons. Robert Prevost al lado de la sagrada imagen del Divino Niño del Milagro Eucarístico de Ciudad Eten, en la región Lambayeque. Crédito: Cortesía de Jesús León Ángeles

“En 1649, la gente lloraba, repicaron las campanas, y ese dolor se trasladó a todo el Perú. Nosotros estamos en la zona norte, y en esa época estaban aquí los padres franciscanos”, relata Jesús León Ángeles.

Este hecho, que está registrado en la biblioteca del Vaticano en Roma, en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, y en la biblioteca del Convento de San Francisco de Lima, fue reconocido incluso por el Beato Carlo Acutis, quien lo incluyó en su famoso catálogo de milagros eucarísticos.

Actualmente, la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten conserva una reliquia de primer grado del beato: un mechón de su cabello.

La parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten conserva una reliquia de primer grado del beato: un mechón de su cabello. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

El Comité Multisectorial se opone a la autoridad eclesiástica

Uno de los principales obstáculos para la construcción del esperado santuario de Eten ha sido la oposición del llamado “Comité Multisectorial de Ciudad Eten”, un grupo de vecinos que asegura tener la posesión del terreno desde hace más de 50 años.

“Lamentablemente —y lo digo con vergüenza ajena— hay un grupo de paisanos, mis paisanos de acá de Eten, llamado el Comité Multisectorial, que se ha apoderado de la capilla y están trayendo a falsos sacerdotes”, denunció Christian Pulcan, miembro del grupo católico Milagro Eucarístico Perú 1649.

Christian Pulcan, miembro del grupo católico Milagro Eucarístico Perú 1649. Crédito: EWTN Noticias

Italo Chafloc, presidente del Comité, defendió su posición: “Solamente queremos que nos respeten la posesión de la hectárea que ocupamos desde hace más de 50 años… Nosotros nunca hemos cerrado las puertas, siempre hemos estado abiertos al diálogo”.

Chafloc agregó que “hay un tema legal que se ha iniciado ya hace tiempo”. Sin embargo, sostiene que “la parte de la justicia demora mucho tiempo y es un proceso que se está alargando”.

No obstante, los problemas van más allá de una disputa legal entre la diócesis y el comité.

Italo Chafloc, presidente del “Comité Multisectorial de Ciudad Eten”. Crédito: EWTN Noticias

Ceremonias no católicas y falsos sacerdotes

En julio de 2018, Mons. Robert Prevost —entonces Obispo de Chiclayo— fue impedido de ingresar a la capilla al enterarse de que se celebraba una supuesta misa sin permiso. La policía intervino y encontró a cuatro hombres vestidos de sacerdotes que luego se identificaron como “anglicanos”. Sin embargo, al consultar con la Iglesia Anglicana oficial, ésta negó que fueran miembros suyos.

Sacerdotes falsos en Eten, Chiclayo. Crédito: EWTN Noticias

“Soy un servidor nombrado por el Papa Francisco, el obispo de la Iglesia Católica en la Diócesis de Chiclayo. Vengo a esta capilla y me cierran las puertas”, declaró Mons. Prevost entonces, dejando constancia ante las autoridades.

Según relata Pulcan, Mons. Prevost estaba celebrando misa en en la parroquia Santa María Magdalena de Eten. “Terminada la Misa, fue informado de que aquí, en esta capilla, había otra celebración litúrgica. El Papa estaba celebrando junto al párroco de Eten y, por lo tanto, no podía haber otra celebración simultánea sin su autorización”, explicó.

Al enterarse, el entonces Obispo de Chiclayo se dirigió a la capilla de Eten.

“Lamentablemente, este grupo cerró las puertas de fierro y no lo dejaron ingresar”, agregó Pulcan.

Mons. Prevost es impedido de ingresar a la capilla de Eten en 2018. Crédito: EWTN Noticias

Han ocurrido casos similares más recientemente, algunos de ellos presenciados por el equipo de EWTN Noticias al visitar el lugar. El 11 de mayo de este año, un hombre llamado Fernando Hoyos Ortega presidió una ceremonia en la que incluso repartió la comunión sin ser sacerdote. Afirmó ser “episcopaliano” y dijo haber sido invitado por el Comité Multisectorial.

Fernando Hoyos Ortega. Crédito: EWTN Noticias

“Los que a mí me invitaron a hacer la misa fueron los del pueblo de Eten, no la diócesis. Por eso no se lleva un permiso especial para eso”, declaró Hoyos.

El obispado ya había respondido a esta situación con un comunicado en 2019: “Fernando Hoyos no es sacerdote, ni tiene ningún tipo de autorización por parte de la Diócesis de Chiclayo para celebrar algún acto litúrgico”.

Comunicado de 2019 de la Diócesis de Chiclayo sobre Fernando Hoyos. Crédito: Abel Camasca - EWTN News

A pesar de la advertencia, el presidente del Comité Multisectorial afirmó recientemente que desconocía que Hoyos no era católico: “Claro, claro, por supuesto, ahora que usted me lo acaba de... digamos, de aclarar prácticamente, pues sí, sí, sí”, dijo Chafló ante la consulta de EWTN Noticias.

Según Pulcan, otro hombre de nombre Héctor Urteaga, también llega hasta el lugar para celebrar ceremonias no católicas, supuestamente como obispo. “También venía David Peña, que decía ser obispo. Y actualmente está viniendo el señor Fernando Hoyos, presidente de la Asociación Autismo de Chiclayo”, agregó.

“Todo esto es importante que la gente lo sepa, porque muchos lo desconocen. Las celebraciones litúrgicas válidas que se realizan en Eten tienen lugar en la parroquia Santa María Magdalena, ubicada en el parque principal del pueblo. Todas las celebraciones deben hacerse allá. Además, se ha decretado un año de indulgencias”, recordó el laico.

El sueño del Papa León XIV: una basílica y un hospital

Pese a los obstáculos, en 2022 la Diócesis de Chiclayo logró que el Gobierno Regional de Lambayeque le otorgara en cesión de uso un terreno de 11 hectáreas que incluye el lugar del milagro. El plan original de Mons. Prevost incluía una basílica, una casa para peregrinos, un hospital y un parque artesanal.

Capilla edificada sobre los restos del antiguo templo donde, en 1649, tuvo lugar la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada en Eten, Perú. Actualmente, no está bajo la jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo, sino que es administrada por el denominado “Comité Multisectorial de Ciudad Eten”. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

“Está contemplado la basílica, la casa temporal para los familiares, un hospital y un parque artesanal con comedor”, señaló Christian Pulcan.

Sin embargo, el avance del proyecto se ha visto limitado por las disputas legales. El abogado del obispado, Ulises Damián, explicó que existen actualmente dos procesos judiciales para determinar la titularidad del terreno.

Los ocupantes del lugar alegan posesión continua por más de una década, mientras que la Iglesia sostiene que se trata de patrimonio cultural, por lo que el Estado sólo puede otorgar el uso temporal, no la propiedad.

“Legalmente, por el paso del tiempo, ellos han intentado acceder a la propiedad... sin embargo, esa zona ha sido declarada patrimonio cultural”, indicó Damián. “Cuando el Ministerio de Cultura elaboró un informe, se determinó que hay vestigios no sólo antiguos, sino incluso prehispánicos”.

Mons. Robert Prevost junto a Jesús León Ángeles. Crédito: Jesús León Angeles

Por esa razón, según el abogado, la defensa del terreno no sólo la sostiene el obispado, sino también el propio Gobierno Regional de Lambayeque, actual titular legal del predio.

Damián también se refirió al Comité Multisectorial que ocupa actualmente el espacio, indicando que, aunque se ha formalizado como organización, no tiene atribuciones para administrar templos ni bienes religiosos.

“En sus inicios, ayudaban al sacerdote en la festividad del Niño del Milagro, pero con el tiempo eso se fue desnaturalizando. En algún momento incluso trajeron personas ajenas a la Iglesia Católica que se hacían pasar por sacerdotes”, lamentó.

A pesar del conflicto, el abogado reiteró la voluntad de la diócesis de entablar diálogo con los ocupantes. Sin embargo, insistió en que la comunión con la Iglesia exige respeto a su autoridad. “La Iglesia no impone, la Iglesia es madre y educadora. Pero quien quiera estar dentro de ella debe respetar su jerarquía y doctrina”, subrayó.

Mons. Robert Prevost tras la celebración de una Misa en la parroquia Santa María Magdalena, donde se encuentra la imagen del Divino Niño de Ciudad Eten. Crédito: Cortesía de Jesús León Ángeles

Reconocimiento nacional y pendiente del Vaticano

El pasado 17 de mayo, el Gobierno del Perú declaró a Ciudad Eten como “ciudad eucarística de interés nacional” y el 21 de mayo anunció que será parte de la ruta turística “Caminos del Papa León XIV”. Aun así, mientras no se resuelva la situación legal del terreno, continúan los sacrilegios y no se puede avanzar en la construcción del santuario.

Cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos, el entonces Cardenal Robert Prevost buscó el reconocimiento del Vaticano para el milagro eucarístico. En 2019, entregó al Papa Francisco en Roma un documento con la historia de la devoción, que reúne 20.000 testimonios de fe. Desde ese entonces, la documentación se encuentra en la Santa Sede.

Hoy, con Robert Prevost convertido en Papa León XIV, el reconocimiento oficial del milagro está en sus manos.