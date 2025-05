Los fieles de la diócesis de Chiclayo, una ciudad en la costa norte del Perú, de unos 900.000 habitantes, nunca olvidarán dónde estaban o qué estaban haciendo el jueves 8 de mayo, cuando el cardenal protodiácono, Dominique Mamberti, anunció que el nuevo Papa de la Iglesia Católica era su antiguo obispo, Roberto Prevost.

Muchos decidieron hacer las maletas y viajar a Roma; y hoy los ha recibido en el Vaticano en una audiencia de poco más de 15 minutos, se desarrolló en un ambiente familiar y cálido.

El P. Guillermo Inca Pereda, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana que ayer participó en el rito de obediencia en la Misa de inicio del pontificado, comentó a ACI Prensa que el encuentro de hoy, con unos 60 peruanos, se dio “en un clima muy, muy cordial, muy cercano, muy fraterno, el Papa León se dirigió a nosotros con mucha ternura”.

“Diría yo hasta el punto que nos sentíamos casi en casa, realmente fue maravilloso y los peruanos, ya sabes cómo somos, fueron llevándole muchos regalitos, pero sobre todo mucho cariño, intenso amor al Santo Padre”, agregó el sacerdote.

La palabra del Papa León XIV

“Aquí me van a ver sin un papel, porque aquí me siento como en casa”, dijo el Santo Padre al inicio del encuentro, según relató a ACI Prensa una de las asistentes, que prefirió no dar su nombre.

En su discurso improvisado, el Papa León XIV recordó que, cuando en 1998 era formador de los agustinos en Trujillo, otra ciudad al norte del Perú cerca a Chiclayo, le tocó volver a Chicago (EE.UU.) para ser prior provincial agustino allá, y una religiosa le dijo: “‘Padre Roberto, nuestro Dios es un Dios de sorpresas y cada día te va a regalar otra’. Palabras proféticas hasta ahora”.

Después el Santo Padre compartió cómo fueron los últimos días con el Papa Francisco, cuando había esperanza en que sus “mejoras seguirían”, pero no fue así y finalmente falleció el 21 de abril, Lunes de Pascua.

León XIV y el “Dios de las sorpresas”

“Y jamás, sinceramente digo a ustedes, jamás me pasaba por la mente que iba a pasar lo que pasó. Y de nuevo pienso, nuestro Dios de las sorpresas ha hecho una muy grande esta vez. Pero como he dicho también en algún momento como director espiritual o acompañando a otras personas, hay que saber aceptar la voluntad de Dios aunque no guste o que no sea fácil” compartió el Papa León XIV, el primer Pontífice estadounidense y peruano de la historia.

“Uno pone su vida en las manos del Señor y dice, aquí estoy Señor, lo que Tú mandes, lo que Tú quieras”, subrayó.

“Y bueno, en ese espíritu hoy estoy aquí con ustedes y con toda la Iglesia, contando mucho sobre sus oraciones. Ustedes saben muy bien que el Perú está muy presente en mi vida, en mi corazón”, dijo el Papa, tras lo cual la delegación peruana estalló en aplausos.

Lo que el Perú puede ofrecer al mundo

El Papa León destacó luego el testimonio de fe y la amistad de los peruanos, algo que “Perú puede ofrecer al mundo. Es muy hermoso esto”. “Y gracias a ustedes, gracias al Perú por toda esa solidaridad, por acompañar en esos días con tantas manifestaciones de afecto y de amistad. Gracias a todos”.

Para concluir, el Papa recordó que Chiclayo, ciudad de la que fue obispo, “apareció en el primer discurso. ¡Que viva Chiclayo!”.

Tras dar su bendición, León XIV dijo: “¡Muchas gracias y que viva el Perú!”

El Papa León ama al Perú

El P. Inca también dijo a ACI Prensa que “nos espere un gran desafío como peruanos como latinoamericanos. El Papa León ama al Perú. Lo tiene en su corazón muy fuertemente”.

“Así lo más experimentado hoy en la audiencia que dio a todos los peruanos unos 60, aquí en Roma y eso nos compromete a trabajar seriamente en la líneas pastorales que él está anunciando, y comprometernos en una evangelización con ganas, con entusiasmo, con fidelidad al Señor que nos desafíen en los tiempos actuales”, subrayó.