El Cardenal Luis Antonio Tagle, pro prefecto del Dicasterio para la Evangelización en el Vaticano, relata cómo reaccionó el Papa León XIV –que estaba sentado a su lado en la Capilla Sixtina en el Vaticano– cuando fue elegido sucesor de San Pedro en el cónclave el pasado 8 de mayo.

“Su reacción fue alternar entre sonrisas y respiraciones profundas. Fue de santa aceptación y sacra preocupación al mismo tiempo. Oré por él en silencio”, contó a los medios vaticanos el cardenal filipino, uno de los 133 que tuvieron la misión de elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica, y que este domingo le colocó el anillo del pescador al Santo Padre, en la Misa de inauguración de su pontificado.

El Papa León XIV se emociona al recibir el Anillo del Pescador, que lleva una imagen de San Pedro además del nombre y sello del Papa. El Cardenal Tagle le coloca el anillo. pic.twitter.com/6FmqNLKvCK — ACI Prensa (@aciprensa) May 18, 2025



“En el mismo momento en que alcanzó el número necesario de votos (89), estalló un aplauso estruendoso, de forma similar a la elección del Papa Francisco”, precisó Tagle.

El ex Arzobispo de Manila narró también que “los cardenales expresaron alegría y gratitud a su hermano, el Cardenal Prevost, pero también fue un momento íntimo entre Jesús y él, en el cual no podíamos entrar y que no debíamos interrumpir. Me dije a mí mismo: ‘Dejemos que el sagrado silencio envuelva a Jesús y a Pedro’”.

El Cardenal Tagle y los cónclaves

En una entrevista publicada el 16 de mayo por Vatican News, el Cardenal Tagle resaltó que ha participado “en dos cónclaves, lo que considero una verdadera gracia. En el cónclave de 2013, el Papa Benedicto XVI estaba aún vivo, mientras que en el cónclave de 2025, el Papa Francisco ya había pasado a la vida eterna”.

“Debemos tener en cuenta la diferencia de contexto y atmósfera. Añadiría también que, aunque cada uno de los dos Cónclaves fue una experiencia única e irrepetible, hubo elementos constantes”, agregó.

En 2013, continuó Tagle, “me preguntaba por qué durante el cónclave teníamos que usar la vestimenta coral. Luego aprendí y experimenté que el cónclave es un evento litúrgico, un tiempo y un espacio de oración, de escucha de la Palabra de Dios, de los impulsos del Espíritu Santo, de los gemidos de la Iglesia, de la humanidad y de la creación, de purificación personal y común de las motivaciones, y de culto y adoración a Dios, cuya voluntad debe reinar soberana”.

El purpurado filipino resaltó también que “el Papa Francisco y el Papa León fueron elegidos el segundo día. El cónclave nos enseña a nosotros, así como a nuestras familias, parroquias, diócesis y naciones, que la comunión de corazones y mentes es posible si adoramos al verdadero Dios”.

¿Cómo es el Papa León XIV según el Cardenal Tagle?

El purpurado filipino recuerda que conoció al Papa León XIV “en Manila y en Roma, cuando aún era Prior General de la Orden de San Agustín. Desde 2023 estamos juntos en la Curia Romana”.

En su opinión, el Pontífice “tiene una capacidad de escucha profunda y paciente. Antes de tomar una decisión, se dedica a un estudio y reflexión atenta”.

León XIV, resalta el cardenal, “expresa sus sentimientos y preferencias sin querer imponer nada. Está preparado intelectual y culturalmente sin ostentarlo. En las relaciones aporta una calidez serena, perfeccionada por la oración y la experiencia misionera”.