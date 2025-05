El Cardenal Pedro Barreto, Arzobispo Emérito de Huancayo (Perú) que participó en la Misa de inauguración del pontificado del Papa León XIV, el primer Pontífice peruano y estadounidense de la historia de la Iglesia Católica, exclamó con el Santo Padre: “¡Esta es la hora del amor!”.

Aunque no participó en el cónclave que eligió al Papa León por tener más de 80 años, Barreto sí asistió a la Misa que presidió el Santo Padre este domingo, con quien compartió durante una época reciente la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), cuando eran ambos vicepresidentes de la misma.

En declaraciones a RPP, el Cardenal Barreto recordó la importancia de que, en su homilía de hoy, León XIV dijera que “‘¡Esta es la hora del amor!’, el amor no enunciativo, emotivo, sino el amor puesto en obra. Jesús dijo en algún momento ‘no el que me diga Señor, Señor va a entrar en el Reino de los Cielos sino aquel que cumple la voluntad del Padre’”.

En efecto, en su homilía de hoy, el Papa León dijo: “Hermanos, hermanas, ¡esta es la hora del amor! La caridad de Dios, que nos hace hermanos entre nosotros, es el corazón del Evangelio”.

En ese sentido, continuó el arzobispo peruano, es necesario asumir la misión del cristiano y recordar que “Cristo mismo dijo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve como migrante y ustedes me acogieron”, teniendo en cuenta la necesidad de amar al hermano, al prójimo necesitado.

Alegría, esperanza y un llamado a unir “a toda la familia humana”

El purpurado comentó también que “ha habido un signo desbordante de alegría, no solamente en Chiclayo, en el Perú, en América Latina, sino en muchos continentes, esto ha sido algo evidente, muy importante”.

“Me parece también muy necesario resaltar que la alegría aviva la esperanza, es decir no cierra los ojos a la cruda realidad que vive la humanidad en general, pero al mismo tiempo es muy importante reconocer que hay como un renovar el llamado de Cristo, el Buen Pastor, de unir a toda la familia humana”, subrayó.

Tras recordar que el Papa León citó hoy “una de las frases más célebres de San Agustín: ‘nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti’”, Barreto dijo además que “a la luz de la resurrección, que estamos celebrando, enfrentamos, decía él (León XIV), este momento con un llamado a custodiar el rico patrimonio de la fe cristiana al servicio de la humanidad”.

“Este es el mensaje fundamental invitando a todos a trabajar por la unidad en la diversidad, y sobre todo la práctica del amor, especialmente a los más pobres, a los más humildes”, destacó el cardenal peruano.