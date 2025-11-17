El Papa León XIV aseguró que “acciones climáticas más contundentes crearán sistemas económicos más sólidos y justos”, en un video mensaje a las Iglesias particulares del Sur Global reunidas en el Museo Amazónico de Belém (Brasil), con ocasión de la conferencia de la ONU sobre el clima (COP30).

El Santo Padre les expresó su saludo a los representantes de conferencias episcopales de América Latina, el Caribe, África y Asia, al tiempo que expresó su cercanía a “la voz profética de mis hermanos Cardenales en la COP 30, diciendo al mundo con palabras y gestos que el Amazonas sigue siendo un símbolo vivo de la creación con una urgente necesidad de cuidado”.

Del 6 al 21 de noviembre, Belém acoge la COP30 —que reúne a diversos líderes, científicos y miembros de la sociedad civil de diversas partes del mundo— en un evento que apunta, de acuerdo a Naciones Unidas, a “debatir las medidas prioritarias necesarias para hacer frente al cambio climático”.

Entre ellos se encuentran los cardenales Felipe Neri Ferrão, presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC); Fridolin Ambongo Besungu, presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM); y Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).

León XIV aseguró a los líderes católicos que “ustedes eligieron la esperanza y la acción en lugar de la desesperación, construyendo una comunidad global que trabaja en conjunto”.

“Se han logrado avances, pero no suficientes. La esperanza y la determinación deben renovarse, no sólo con palabras y aspiraciones, sino también con acciones concretas”, señaló.

El Papa advirtió que “la creación clama en inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable. Una de cada tres personas vive en gran vulnerabilidad debido a estos cambios. Para ellos, el cambio climático no es una amenaza distante. Ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida”.

“Aún hay tiempo para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C, pero la ventana se está cerrando. Como custodios de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, fe y profecía para proteger el don que Él nos confió”, dijo.

El Santo Padre se refirió luego al Acuerdo de París, entre cuyos 195 firmantes se encuentra la Santa Sede, y señaló que “ha impulsado un progreso real y sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para proteger a las personas y al planeta”.

“Pero debemos ser honestos: no es el Acuerdo el que está fallando, sino nuestra respuesta. Lo que está fallando es la voluntad política de algunos. El verdadero liderazgo implica servicio y apoyo a una escala que pueda hacer de verdad la diferencia”, expresó.

León XIV aseguró que “medidas políticas y climáticas firmes constituyen una inversión en un mundo más justo y estable”.

“Caminamos junto a científicos, líderes y pastores de todas las naciones y credos. Somos guardianes de la creación, no rivales por sus bienes. Enviemos juntos un mensaje global claro: las naciones permanecen unidas en firme solidaridad con el Acuerdo de París y la cooperación climática”, dijo.