El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una posible acción militar contra Nigeria si el país africano no pone fin a la persecución de cristianos.

“Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría incluso entrar en ese país ahora deshonrado, ‘armas en mano’, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el 1 de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El exmandatario añadió que ha ordenado al Pentágono “prepararse para una posible acción”.

“Si atacamos, será rápido, feroz y contundente, ¡tal como esos matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos!”, agregó. “Advertencia: ¡El gobierno nigeriano debe actuar rápido!”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación el sábado, afirmando: “El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria —y en cualquier parte— debe terminar de inmediato. El Departamento de Guerra se está preparando para actuar. O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o eliminaremos a los terroristas islámicos responsables de estas atrocidades”.

La advertencia se produce después de que Trump anunciara el 31 de octubre que designará a Nigeria como “país de especial preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés).

Según la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el presidente de EE.UU. debe designar como CPC a los países que participen o toleren “violaciones particularmente graves de la libertad religiosa”, incluyendo tortura, detención prolongada sin cargos y desapariciones forzadas, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Por la presente declaro a Nigeria un 'país de especial preocupación'”, afirmó Trump el 31 de octubre.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.