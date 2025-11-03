El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una posible acción militar contra Nigeria si el país africano no pone fin a la persecución de cristianos.
“Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría incluso entrar en ese país ahora deshonrado, ‘armas en mano’, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el 1 de noviembre.
El exmandatario añadió que ha ordenado al Pentágono “prepararse para una posible acción”.
“Si atacamos, será rápido, feroz y contundente, ¡tal como esos matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos!”, agregó. “Advertencia: ¡El gobierno nigeriano debe actuar rápido!”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación el sábado, afirmando: “El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria —y en cualquier parte— debe terminar de inmediato. El Departamento de Guerra se está preparando para actuar. O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o eliminaremos a los terroristas islámicos responsables de estas atrocidades”.
La advertencia se produce después de que Trump anunciara el 31 de octubre que designará a Nigeria como “país de especial preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés).
Según la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el presidente de EE.UU. debe designar como CPC a los países que participen o toleren “violaciones particularmente graves de la libertad religiosa”, incluyendo tortura, detención prolongada sin cargos y desapariciones forzadas, de acuerdo con el Departamento de Estado.
“Cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Por la presente declaro a Nigeria un 'país de especial preocupación'”, afirmó Trump el 31 de octubre.
Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.