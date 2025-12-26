Con el apoyo del gobierno nigeriano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se ha llevado a cabo ataques contra elementos del Estado Islámico (ISIS) en el país africano que "han estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes".

"Previamente advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", declaró el presidente Trump sobre la acción del 25 de diciembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó que los "ataques de precisión contra objetivos terroristas" en el estado de Sokoto, al noroeste del país, se llevaron a cabo en cooperación con Estados Unidos.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, expresó su agradecimiento “por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano” en la lucha antiterrorista.

Al anunciar la acción, el presidente Trump enfatizó que “bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical” y que se llevarán a cabo más ataques si la “masacre de cristianos” continúa en el país más poblado de África.

Aplaudiendo la acción, el congresista católico Riley Moore, republicano por Virginia Occidental que ha defendido en la Cámara de Representantes la causa de los cristianos nigerianos perseguidos, declaró: “El ataque de esta noche, en coordinación con el gobierno nigeriano, es solo el primer paso para poner fin a la masacre de cristianos y a la crisis de seguridad que afecta a todos los nigerianos”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.