El Papa León XIV exhortó a los jóvenes a interrogarse con valentía sobre el plan de Dios para sus vidas, ya sea en el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio y la familia. “Si perciben que el Señor los llama, no tengan miedo”, les alentó.

El Pontífice lo expresó en un videomensaje dirigido a los participantes de las Conferencias SEEK26, un evento que reúne a miles de católicos en Estados Unidos para encontrarse con Cristo a través de la oración, la adoración, los sacramentos y ponentes inspiradores.

A la luz del ejemplo de los primeros discípulos, que “no querían conformarse con la rutina normal de la vida” y estaban “abiertos a Dios y anhelaban significado”, el Santo Padre se dirigió a los jóvenes presentes en el evento —organizado por FOCUS (Fellowship of Catholic University Students)— para recordarles que “hoy, Jesús dirige esta misma pregunta” a cada uno de ellos.

Queridos jóvenes, ¿qué buscan?

“Queridos jóvenes, ¿qué buscan? ¿Por qué están aquí en esta conferencia? Tal vez sus corazones también estén inquietos, buscando sentido y plenitud, y dirección para sus vidas. La respuesta se encuentra en una persona. El Señor Jesús es el único que nos trae la verdadera paz y alegría, y que colma cada uno de nuestros deseos más profundos”, dijo a continuación.

De este modo, el Papa León XIV les invitó a aprovechar la oportunidad de pasar tiempo con el Señor y profundizar su relación con Él: “¡Estén abiertos a lo que el Señor tiene preparado para ustedes!”.

Al recordar cómo San Andrés fue en busca de su hermano Simón para anunciarle que había encontrado al Mesías, el Pontífice explicó que “el celo misionero nace de un encuentro con Cristo”, ya que “deseamos compartir con otros lo que hemos recibido para que ellos también puedan llegar a conocer la plenitud del amor y de la verdad que se encuentran sólo en Él”.

En este contexto, expresó su deseo de que los jóvenes que participan en este encuentro se sientan movidos “por este mismo celo misionero” y al salir compartan con quienes les rodean “la alegría que han recibido de un encuentro genuino con el Señor”.

“No tenga miedo”

El Papa León XIV también les animó a no tener miedo de preguntar al Señor a “qué los está llamando”. Precisó que algunos pueden ser llamados al sacerdocio, otros a la vida religiosa o también al matrimonio y a la vida familiar.

“Si perciben que el Señor los llama, no tengan miedo. Una vez más, permítanme enfatizar que sólo Él conoce los anhelos más profundos, quizá ocultos, de su corazón, y el camino que los conducirá a la verdadera plenitud. ¡Déjenlo que los guíe y los conduzca!”, alentó.

Al término de su mensaje, el Pontífice pidió a la Virgen María que “nos conduzca a Jesucristo” para que “podamos llegar a conocerlo verdaderamente, conocer su amor por nosotros y el maravilloso plan que tiene para cada una de nuestras vidas”.

“De ese modo —añadió—, nuestros corazones encontrarán verdaderamente descanso en aquel a quien estamos buscando”.