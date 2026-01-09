El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. Carlos García Camader, dijo que el Papa León XIV, que fue obispo de Chiclayo en Perú, podría viajar al país sudamericano “quizás en el segundo semestre” de 2026.

“Pienso que en el corazón del Papa estamos, pero por los momentos históricos que vivimos no sé si va a poder darse en este primer semestre, quizás en el segundo semestre”, dijo el también Obispo de Lurín en entrevista con EWTN Noticias al ser preguntado sobre un posible viaje del Santo Padre al Perú.

Las elecciones presidenciales en Perú se realizarán en el primer semestre de 2026, específicamente el domingo 12 de abril; y de ser necesario, la segunda vuelta se celebrará el domingo 7 de junio. El nuevo mandatario asumirá el cargo el 28 de julio, día de la independencia nacional.

En ese sentido, Mons. García precisó que el Papa podría visitar Perú en la segunda mitad del año, en ocasión de “los 300 años de la canonización de Santo Toribio y de San Francisco Solano, dos santos que caminaron en medio de nuestro pueblo” y que “se santificaron en nuestra tierra peruana”.

Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano, fue el segundo Arzobispo de Lima y gobernó esta jurisdicción en una época en la que cubría buena parte de Sudamérica. Confirmó a Santa Rosa de Lima y fue canonizado el 10 de diciembre de 1726. En su honor la Iglesia en el Perú celebra un año jubilar hasta el 10 de diciembre de 2026.

San Francisco Solano, fraile franciscano que evangelizó a los indios durante unos 20 años en el Perú en la misma época en que vivieron Santa Rosa y San Martín de Porres, fue canonizado el 27 de diciembre de 1726. Santo Toribio y San Francisco Solano nacieron en España pero se santificaron en Perú, por ello son considerados santos peruanos.

Santo Toribio, Santa Rosa, San Martín, San Francisco Solano y San Juan Macías son conocidos como “los cinco grandes santos del Perú” del siglo XVII.

Visita ad limina de los obispos peruanos

Mons. Carlos García también dio algunos detalles de la visita ad limina que harán los obispos del Perú, la visita que todos los obispos del mundo hacen a Roma cada cinco años para dar cuenta de su labor, dialogar con los dicasterios vaticanos y encontrarse con el Papa.

“Nosotros visitaremos Roma del 26 al 31 de enero. Ese es el tiempo que nos han dado.

Tendremos un encuentro con el Papa el día 30 y el día 31 vamos a poner en los Jardines Vaticanos la imagen de Santa Rosa de Lima y también la imagen de las vírgenes peruanas en un mosaico”, indicó el obispo a EWTN Noticias.

Estas imágenes, explicó, son “una muestra y un sello de que la evangelización llegó a América, llegó al Perú y nos ha dejado una gran huella, la huella de María, nuestra madre, y la huella de una santa como Santa Rosa de Lima”, la primera santa de América.

Mons. Carlos García también habló sobre su labor como presidente del episcopado peruano, cargo que ejerce desde enero de 2025.

Estos meses, dijo, han sido “muy ilustrativos, muy informativos y también y sobre todo de servicio y de entrega a la misión. La tarea fundamental es tener una mirada global del Perú, donde la tarea más fuerte no la realiza la conferencia, sino cada obispo en su jurisdicción”.

Tras señalar que los obispos constantemente buscan realizar mejor su misión, el prelado resaltó finalmente que “tenemos grandes santos a nuestras espaldas que han hecho una gran labor evangelizadora que heredamos para continuarla en el hoy de la Iglesia”.