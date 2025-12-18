El fin de semana se inauguró en Zaña, donde falleció, el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima y patrono del Episcopado latinoamericano, un lugar emblemático también para el Papa León XIV en el norte del Perú.

El P. David Farfán, párroco de Santo Toribio en Zaña y cercano colaborador del actual Pontífice, explicó a ACI Prensa, en mayo de este año, por qué este lugar de la Diócesis de Chiclayo, donde fue obispo Robert Prevost entre 2014 y 2023, también es importante para él.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Santo Toribio murió en Zaña el 23 de marzo de 1606 en Zaña, donde también hay ahora un lugar muy especial para el Papa: el poblado de San Nicolás, donde se encuentra una humilde capilla dedicada a San Nicolás de Tolentino, primer santo de la Orden de San Agustín y el santo patrono de los votos solemnes de León XIV como agustino.

En la Misa que presidió el 13 de diciembre el Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Paolo Roco, concelebrada por 10 obispos y 56 sacerdotes, participaron unas 3.000 personas, quienes asistieron pese al fuerte calor de 38 grados.

“Y así como creó caminos, escuelas, iglesias, conventos, hospitales, promovió disposiciones de protección y defensa de los naturales contra el abuso de los colonizadores, inclusive enfrentándose al poder virreinal”, dijo el Nuncio en su homilía.

El arzobispo dijo además que Santo Toribio encarnó de manera ejemplar el mandato del Señor Resucitado de “ir y hacer discípulos a todas las gentes”, promovió la catequesis también con un catecismo en quechua, aymara –las lenguas locales– y español, recorriendo durante 25 años más de 40.000 kilómetros a pie y en mula.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la Misa también se leyó el decreto de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano que concede la indulgencia plenaria a los fieles por este jubileo.

Félix Perales, un fiel que asistió a la Misa, dijo a EWTN Noticias que “la importancia de estos eventos es recuperar un poco la cristiandad y ser cada día más humanos”, mientras que Adelina Yata resaltó que Santo Toribio “ha hecho muchas cosas en mi familia, siempre que le hemos pedido algunas para que nos ayuden, siempre, siempre ha ayudado”.

“Gracias a él, hoy en día Zaña ya es una tierra bendecida, una tierra santa”, señala por su parte Federico Cabrera, mientras que María Lara resaltó que Santo Toribio “es el patrón de nuestro distrito de Zaña, es el que nos ha dado buen ejemplo para seguir en el cristianismo y tenemos que seguir hasta el fin”.

El P. Fidel Purisaca, director de comunicaciones del Obispado de Chiclayo, dijo por su parte EWTN Noticias que el santo “visitó a esas comunidades de los naturales, de aquellos aborígenes, que necesitaban esa palabra del Señor, y él como buen pastor fue a visitarles, compartió con su presencia, llevando a Dios a través de sus enseñanzas”.

“Fue hasta el último caserío, predicando. Es un ejemplo de un misionero que se preocupa por la gente y que va por todos los lugares y por todos los sitios”, comentó a su turno el P. Manuel Tamayo.

Tamayo también informó que se está produciendo una película sobre Santo Toribio con Bienaventurados Films y Goya Producciones, para la cual se necesita financiamiento. Si desea ayudar, puede comunicarse a los teléfonos +51 997489638 o +51 996619609 o al correo melta14@gmail.com.