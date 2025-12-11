El Arzobispado de Lima anunció la inauguración del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, Patrono del Episcopado Latinoamericano, este domingo 14 de diciembre, en el tercer Domingo de Adviento, llamado también Domingo de Gaudete o de la alegría.

El domingo se realizará una procesión a las 9:30 a.m. (hora local) desde la Iglesia San Lázaro hasta la Catedral de Lima, donde el Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidirá una Misa solemne a las 11:00a.m., que será transmitida en vivo por TV Perú.

En una entrevista con ACI Prensa en mayo de este año, el sacerdote misionero David Farfán Guerrero —párroco del templo de Santo Toribio en Zaña, Perú— y el P. Marcos Ballena Rentería, formador del seminario mayor de Chiclayo, destacó varias similitudes entre ambos pastores de la Iglesia.

Para el P. Farfán, amigo cercano del Papa y hombre de su confianza, Zaña es “una puerta al cielo” y “un lugar sagrado”, ya que fue allí donde murió Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606.

Este lugar fue elegido por el Papa León XIV —cuando aún era Mons. Robert Prevost, Obispo de Chiclayo (2014-2023)— como uno de sus espacios de oración más queridos, específicamente el poblado de San Nicolás, donde se encuentra una humilde capilla dedicada a San Nicolás de Tolentino, primer santo de la Orden de San Agustín y el santo patrono de sus votos solemnes.

Como Santo Toribio, el Papa también tiene un profundo amor por los pobres y vulnerables, ambos son intelectuales al servicio de la Iglesia y comparten una honda espiritualidad mariana.

Breve biografía de Santo Toribio de Mogrovejo

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en Mayorga, Castilla (España), en 1538. Estudió derecho y fue profesor en la Universidad de Salamanca. Siendo laico recibió el encargo del rey Felipe II para presidir la inquisición de Granada, en calidad de juez principal.

Años más tarde, el rey, impresionado por la virtud y humanidad de Toribio, le propuso al Papa Gregorio XIII que lo nombre segundo arzobispo de Lima. En esos momentos, quien asumía dicha sede se hacía responsable de una vasta jurisdicción, la que comprendía la mayor parte de la Sudamérica hispana entonces. Fue consagrado obispo en 1580.

Santo Toribio es figura prominente en la historia de la evangelización de los pueblos americanos. Se le reconoce haber sido uno de los más grandes defensores de los indefensos y explotados en los tiempos del virreinato del Perú.

Recorrió a pie todo el territorio de su arquidiócesis en dos ocasiones (y falleció durante su tercer recorrido en 1606), una tarea nada fácil si se considera que incluía terrenos accidentados y peligrosos, gran parte de ellos en los Andes.

Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726. Su fiesta se celebra el 23 de marzo.