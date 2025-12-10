Se espera que alrededor de 13 millones de peregrinos visiten la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, con ocasión de los festejos guadalupanos, superando los más de 12 millones que llegaron al santuario mariano en estas fechas en 2024.

La cifra abarca los días en los que está en vigor el llamado “Operativo Basílica 2025” desplegado por las autoridades de la Ciudad de México, que comenzó el 5 de diciembre y culminará el 14 de diciembre.

Cada año, una multitud de peregrinos se dan cita en estas fechas en la Basílica de Guadalupe, al pie del cerro del Tepeyac, donde la Virgen María se le apareció al indio San Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Al interior del templo se conserva la tilma en la que quedó milagrosamente estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe hace casi 500 años.

Llegada la medianoche del 11 para el 12 de diciembre, la multitud congregada en la Basílica de Guadalupe y sus alrededores, le dedica a la Virgen las “Mañanitas”, una tradicional canción mexicana con la que se festeja a quienes cumplen años.

En conferencia de prensa el martes 9 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que la Virgen de Guadalupe “es uno de los símbolos de identidad nacional, es uno de los grandes hilos que articulan la historia de México desde hace quinientos años”.

“Este gobierno de la Ciudad de México respeta, valora, y protege todas las expresiones de fe y tradición de nuestro pueblo; y uno de ellos, el más importante, pues es este, el de la peregrinación del 12 de diciembre”.

Las autoridades indicaron que el Operativo Basílica 2025 incluye el despliegue de 5.080 policías que velarán por la seguridad de los peregrinos, incluyendo 255 patrullas y 73 motocicletas. También estarán disponibles 13 ambulancias y 5 motoambulancias y 3 helipuertos para atender urgencias médicas. Habrá además efectivos de la Policía Turística que hablan lenguas indígenas mexicanas —entre ellas el náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco—, así como idiomas extranjeros como inglés, chino e italiano.

Brugada destacó en la conferencia de prensa que la visita de los peregrinos deja también importantes ingresos económicos para los negocios en la capital mexicana, que en 2024 fueron de 1.600 millones de pesos (unos 88 millones de dólares), “y pensamos que este año va a superar la cifra”.

Aunque reconoció que el volumen de peregrinos que se congregan en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe “también causa algunas molestias a vecinos que están cercanos”, Brugada hizo un llamado a la “paciencia y comprensión por esta gran tradición de la población”, al tiempo que alentó a los capitalinos a “apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño, con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad”.