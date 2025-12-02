La Iglesia Católica en México publicó un subsidio digital gratuito titulado Caminemos en la esperanza con María de Guadalupe, que apunta a que los fieles puedan vivir una “Semana Guadalupana”, a puertas de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre.

El libro se enmarca en la Novena Intercontinental Guadalupana, una campaña lanzada en 2022 que sirve de preparación para la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, que se cumplirán en diciembre de 2031.

En la presentación de Caminemos en la esperanza con María de Guadalupe, Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Obispo de Cuernavaca, destaca que la Iglesia apunta a que la Semana Guadalupana “sea una ocasión para reavivar la alegría y la fe”.

El libro digital, dijo, “nos permitirá compartir cómo María de Guadalupe nos conduce a ser signos vivos de esperanza, promotores de paz y unidad, así como mensajeros del consuelo y la ternura de Dios para los vulnerables o descartados de nuestro tiempo”.

“La Semana Guadalupana quiere ser una propuesta para mirar nuestra realidad con los ojos del Padre y de Santa María de Guadalupe, descubrir en ella los signos de esperanza y discernir cómo Dios nos invita a una vida plena, proponiendo caminos para testimoniar la esperanza en comunidad”, añadió.

El subsidio presenta contenido para “cinco encuentros”, que incluyen cada uno oraciones, cantos, reflexiones y actividades; así como el esquema de una Hora Santa y un Rosario Guadalupano.

Estas actividades, precisa el documento, pueden “ser implementadas en cualquier grupo, movimiento, comunidad parroquial, colegio, familia u otro ambiente”, aplicarse tanto entre jóvenes o adultos, “realizarse en días continuos formando una semana”, en encuentros semanales o incluso en retiros.

Además, aunque se presenta a pocos días de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, se explica que este material de catequesis y oración puede ser usado “en cualquier época del año”.

Para descargar el libro Caminemos en la esperanza con María de Guadalupe aquí.