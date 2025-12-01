La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a “peregrinar cuidando la creación”, a puertas de las celebraciones por la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre.

En un video mensaje difundido este 1 de diciembre, Mons. Engelberto Polino Sánchez, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, recordó que “cada año, millones de católicos en México nos ponemos en camino para ir al encuentro de Jesús y de María en sus distintas advocaciones”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"Mensaje de los Obispos para Peregrinar como Custodios de la Creación"



El camino hacia nuestros santuarios siempre ha sido una expresión profunda de fe, amor y esperanza.



Este año, invitamos a cada peregrino a mirar su camino con una luz renovada: cada paso que damos en tierra… pic.twitter.com/FNvoFhCRsF — CEM (@IglesiaMexico) December 1, 2025

“Nuestros pasos hacia los santuarios son expresión de fe, de amor y de esperanza”, dijo, destacando que “en cada peregrinación Dios nos sale al encuentro, nos anima, nos consuela y nos fortalece para seguir caminando”.

Entre las múltiples peregrinaciones que tienen lugar cada año en México, posiblemente las que tienen lugar en los primeros días de diciembre, para homenajear a la Virgen de Guadalupe, son las más multitudinarias.

Las autoridades estiman cada año que, con ocasión de los festejos guadalupanos, llegan desde distintas partes de México y del mundo más de 12 millones de peregrinos entre el 8 y 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde se custodia la imagen original de Santa María aparecida milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en 1531.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el video, Mons. Juan Manuel González Sandoval, responsable de la Dimensión Episcopal del Cuidado Integral de la Creación, invitó a los peregrinos a recordar a cada paso que el camino que recorren “es tierra sagrada, porque el Dios que buscamos en los santuarios ya está presente en toda su creación, en el viento, en los árboles, en las montañas, en los pueblos y en los rostros de quienes encontramos al pasar”.

Por su parte, Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, pidió que se peregrine “conservando la flora y la fauna y respetando los espacios públicos y comunitarios. Peregrina evitando dejar residuos o contaminar el ambiente”.

También animó a peregrinar “favoreciendo el consumo local, apoyando a las comunidades por donde pasas. Peregrina buscando siempre reparar lo dañado, reconciliarte con tus compañeros de camino y con la naturaleza”.

De esa forma, dijo, “cada peregrinación se convierte no sólo en un acto de fe, sino también en un compromiso de amor por la vida y también por la tierra que Dios nos confía”.

Con miras la celebración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano, que se celebrará en 2031, Mons. Castro Castro expresó su deseo de que “cada santuario de México sea un lugar donde la vida en todas sus formas sea protegida y celebrada”.

Al concluir el video mensaje, Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM, recordó que “el Papa Francisco en Laudato si’ nos recuerda que todo está conectado y que estamos llamados a vivir una comunión amorosa con todas las criaturas”.

“Que nuestras peregrinaciones sean signo de esa comunión y que nuestras huellas en el camino sean huellas de cuidado para que junto con María, madre del Creador y de la creación, sigamos caminando como custodios de la vida y sembradores de esperanza”, expresó.