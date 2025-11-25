El Papa León XIV celebrará, por primera vez en su pontificado, una Misa con ocasión de la memoria de la Virgen de Guadalupe.

El viernes 12 de diciembre se celebra una de las advocaciones marianas más populares y queridas en el mundo: Nuestra Señora de Guadalupe.

Como es tradición en el Vaticano, el Santo Padre celebrará una Misa en honor a la Virgen a las 16:00 (hora de Roma), en la Basílica de San Pedro.

La devoción a la Virgen de Guadalupe tiene su origen en las apariciones de Nuestra Señora acontecidas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en las faldas del cerro del Tepeyac, ubicado al norte de la Ciudad de México.

Milagrosamente la imagen de la Virgen quedó impresa en el manto o “tilma” del indígena Juan Diego, quien sería después elevado a los altares. Esa imagen se conserva hasta hoy en la basílica construida en honor a la Virgen cerca al lugar de las apariciones.

La imagen de la Virgen alberga una serie de símbolos con un profundo mensaje que lograron convertir a muchas personas de su época y que en la actualidad siguen despertando el fervor de los fieles.

En un emotivo mensaje dirigido a los participantes del XVII Congreso Nacional Misionero de México este noviembre, el Papa León XIV ensalzó la obra misionera de la Iglesia en México a lo largo de la historia, impulsado por el mensaje de la Virgen de Guadalupe.

El Papa se refirió al mensaje de la Virgen María en el cerro del Tepeyac como “un signo de perfecta inculturación” que el Señor dio a la Iglesia, y precisó que el mensaje de Guadalupe “se convirtió en impulso misionero” para los primeros evangelizadores, quienes “asumieron con fidelidad la tarea de hacer lo que Cristo mandaba”.

Durante una de sus últimas declaraciones a los medios a la salida de Castel Gandolfo, el Pontífice expresó su deseo de visitar México y el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.