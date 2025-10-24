La Pastoral Provida de la Diócesis de Daule (Ecuador) realizó un evento en el que el obispo local bendijo 6.000 rosarios que serán distribuidos entre los hermanos que más los necesitan.

El evento se realizó en el marco de la campaña “40 Días por la Vida Daule”, en el Oratorio Tepeyac, un lugar que está en la cima del monte de la parroquia San Alberto Magno, “para unirnos en oración y ofrecer el Rosario por la defensa de toda vida humana”, explicó a ACI Prensa Estela Zea de Furlato, encargada de la Pastoral Provida de la Diócesis de Daule.

El evento del 22 de octubre. Crédito: Diócesis de Daule.



La bendición y el rezo del Rosario se dieron el 22 de octubre, día de San Juan Pablo II, ante una emblemática imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Fue un momento muy significativo en la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, el Papa que nos dejó un gran legado siendo un auténtico defensor de la vida y mostrando constantemente su gran amor hacia la Virgen María”, dijo Zea de Furlato a ACI Prensa.

Una niña porta los 6.000 rosarios. Crédito: Diócesis de Daule.

“Nuestro Obispo, Mons. Cristóbal Kudlawiec, bendijo los rosarios y nos dirigió unas palabras llenas de esperanza, invitándonos a rezar con fe el Santo Rosario”, resaltó la también cofundadora de Sí a la Vida e iniciadora de La Voz de los no nacidos en Ecuador.

Al concluir la bendición, “resonó la campana de los no nacidos, recordándonos el valor sagrado de cada vida”, resaltó Zea de Furlato.

El Obispo de Daule hace sonar la campana de los no nacidos. Crédito: Diócesis de Daule.



La campana, bendecida por el Papa Francisco en 2024, lleva grabada la frase "ama, respeta, defiende y sirve a la vida", tomada de la encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la vida) del Papa San Juan Pablo II.

La comunidad rezando en el Oratorio Tepeyac. Crédito: Diócesis de Daule.



En el evento participaron unas 100 personas. Además del obispo, también estuvo presente el párroco de San Alberto Magno, P. Alfonso Avilés.