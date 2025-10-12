La noche del 12 de octubre, en el 108º aniversario de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima y del Milagro del Sol, una multitud se dio cita en su santuario en Cova da Iria (Portugal) para participar en el rezo del Santo Rosario y la procesión de las velas.

El Rosario y la procesión fueron presididos por Mons. Claudio Dalla Zuanna, Arzobispo de Beira (Mozambique).

“Señor, que eres el Creador de la Luz, y en Jesucristo nos diste la gracia de vencer las tinieblas del pecado, dígnate bendecir estas velas que encendemos en tu honor. Y por intercesión de la Santísima Virgen María, que aquí apareció revestida de tu luz, concédenos percibir en la fe, hasta que un día podamos encontrarte con todos los santos en el reino de los cielos”, fue la plegaria del prelado al comenzar la ceremonia.

La Virgen María se les apareció a los pastorcitos Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto en seis ocasiones entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, en el lugar donde hoy se levanta su santuario, con mensajes proféticos, alentando la conversión y animando al mundo entero a rezar el Santo Rosario.

Precisamente después de su última aparición, el 13 de octubre, frente a miles de peregrinos que habían llegado al lugar, ocurrió lo que se conoce como el “milagro del sol”, cuando por alrededor de tres minutos el sol se movió haciendo una especie de “danza” o “zigzag”, emitiendo rayos de diversos colores.