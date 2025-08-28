Natalia Zimbrão

El Santuario de Fátima, en Portugal, ha lanzado una alerta sobre sitios web falsos, "ante el creciente número de páginas, perfiles y grupos que pretenden imitar" los canales oficiales.

“La proliferación de páginas falsas ha recibido especial atención y preocupación, sobre todo porque, haciéndose pasar por el Santuario de Fátima, muchas dirigen a los usuarios a grupos y aplicaciones de mensajería con fines dudosos”, afirma el santuario, que “condena vehementemente estas prácticas”.

El santuario publicó un vídeo titulado “Santuario de Fátima en las redes sociales” para “responder a las muchas preguntas que atormentan a quienes siguen la institución”.

El video destaca algunas características que ayudan a identificar las páginas oficiales del santuario en YouTube, Facebook e Instagram, como la insignia de cuenta verificada.


También destaca que el santuario cuenta con 1.3 millones de seguidores en Facebook y que el contenido publicado en las páginas oficiales y falsas, son distintos.

“El Santuario de Fátima nunca expone a personas en situaciones vulnerables, como enfermedades o pobreza; nunca dirige a los usuarios a aplicaciones de mensajería; nunca anima a la gente a unirse a grupos”, precisa.

El santuario también pide a los usuarios que denuncien páginas falsas y, en caso de duda, que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@fatima.pt

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital

