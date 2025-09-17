Un monumento a Nuestra Señora de Fátima, de 54 metros de altura, será inaugurado y bendecido el 13 de noviembre en el barrio Nossa Senhora de Fátima, en Crato, estado de Ceará (Brasil).

La inauguración se realizará con una Misa que será presidida por el Obispo de Crato, Mons. Magnus Henrique, a las 17:00 horas. Después de la Misa, habrá presentaciones musicales de la Hermana Kelly Patrícia, una de las fundadoras del Instituto Hesed, y del P. Fábio de Melo.

La inauguración de la estatua es un evento de la diócesis y de la alcaldía de Crato, y también forma parte de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025.

Además, para conmemorar la inauguración de la imagen, la Diócesis de Crato realizará, entre los días 10 y 13 de noviembre, la Jornada Mariana Diocesana, con la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de Fátima por las parroquias de la diócesis, hospitales y otros establecimientos.

Según la alcaldía de Crato, “la relación de Crato con Nuestra Señora de Fátima está marcada por momentos históricos”.

“Tras la primera visita de la imagen peregrina mundial, llegada desde Portugal hace 72 años, la devoción a Fátima floreció entre los habitantes de Crato”, dijo la alcaldía. “El aeropuerto, inaugurado en aquella época, recibió el nombre de la Virgen y, tras su cierre, se erigió en el lugar el primer monumento en honor a la santa. Otros espacios de la ciudad, como guardería, escuela, calles y un barrio rinden homenaje a esta devoción”.

En 2014, según la alcaldía, “Crato recibió el primer monumento, con 45 metros de altura, hasta entonces la imagen más grande de Nuestra Señora de Fátima en Brasil” y ahora, “con la reestructuración, la nueva escultura” ya “se ha convertido en una referencia nacional por su belleza, consolidándose como el monumento más grande del mundo dedicado a la Virgen”.

El lugar donde se encuentra el nuevo monumento está “denominado santuario de Nuestra Señora de Fátima”, según la alcaldía, y “también cuenta con la réplica de la capilla de las apariciones” de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.