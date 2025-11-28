Juan Diego Newtwork, una plataforma de podcast católico que evangeliza a través de las redes sociales y de manera especial a los hispanos en todo el mundo, lanza este 1 de diciembre “Las Aventuras de Juan Diego”, una serie en audio que se enmarca en la próxima fiesta de la Virgen de Guadalupe.

“Esta serie de audio-drama inmersivo, dirigida a niños de 5 a 10 años, combina la ficción histórica con la sana doctrina para transportar a las familias al México de 1531, en una narrativa vibrante que prepara el corazón de niños y sus familias para el 500 aniversario del Acontecimiento Guadalupano”, señala una nota de Juan Diego Network enviada a ACI Prensa.

Con un diseño sonoro cinematográfico, la serie sigue a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el vidente de la Virgen de Guadalupe, y a su amiga Jade “en una trama llena de intriga, que incluye la búsqueda de un misterioso rubí y dilemas morales que pondrán a prueba su valentía”.

“Decidimos utilizar la ficción histórica para presentar a un Juan Diego humano, cercano y 'de carne y hueso'. Queremos que los niños vean que la santidad es para personas reales que enfrentan miedos, conflictos y aventuras, y que en medio de sus realidades deciden confiar en Dios”, señala José Manuel De Urquidi, fundador de Juan Diego Network.

Con el formato de audio, precisan los realizadores, se ofrece “una alternativa saludable” que permite que “los niños desarrollen su imaginación al tener que visualizar los escenarios en su mente y fomentando una escucha activa”.

El lanzamiento de esta serie de audio se enmarca además en la Novena Intercontinental Guadalupana, el camino de nueve años convocado por el Papa Francisco para celebrar el Jubileo de 2031, cuando se cumplan 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

El guión ha sido escrito por Luis Diego Carranza, Director de Proyectos Estratégicos en Juan Diego Network. Al final de cada episodio hay una nota para los papás en la que se aclara qué partes son ficción y cuáles son hechos históricos.

“Mientras estábamos en la fase de pre-producción, nos enfrentamos a la noticia de que mi hijo de tres años fue diagnosticado con leucemia de alto riesgo. Este proyecto se convirtió para mí en un signo; una manera de saber que la Virgen de Guadalupe me acompañaba en medio del dolor y el camino personal de la enfermedad”, comparte Carranza.

"Las Aventuras de Juan Diego" está disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en las principales plataformas de podcast.

El gran lanzamiento es el lunes 1 de diciembre con el estreno del primer episodio "El Prisionero". El miércoles 3 de diciembre será el turno de "El Fuego y el Agua", seguido por "La Pérdida" el viernes 5. La serie también busca acompañar a los niños durante el Adviento y en vistas a la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.

“Las Aventuras de Juan Diego” podrán escucharse AQUÍ.