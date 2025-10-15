En México se prepara un cortometraje en realidad virtual completamente inmersiva, que recreará las apariciones de la Virgen de Guadalupe ocurridas hace casi 500 años, un proyecto que combina tecnología y fe para acercar el mensaje guadalupano a nuevas generaciones.

El proyecto está impulsado por el apostolado juvenil católico “Somos Huella” de la Arquidiócesis de Chihuahua y la producción está a cargo de “Human Story Makers”, casa productora con experiencia en proyectos para Hollywood y el cine mexicano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En rueda de prensa el 13 de octubre, el P. Alberto Soto, responsable de “Somos Huella”, confirmó que las grabaciones ya han concluido y ahora se encuentran en etapa de postproducción.

El sacerdote explicó que la iniciativa surgió del deseo de “acercar a nuestro México a la Virgen María de Guadalupe”, especialmente en un contexto donde “hay mucha división, en el que hay mucha violencia, en que hay mucha sangre que clama por paz“ .

“Creemos que la única solución es llevar a Dios a todos los corazones posibles, y precisamente la manera en que el Espíritu Santo nos ha inspirado ha sido mediante una forma innovadora”, afirmó el sacerdote

El lanzamiento del cortometraje está previsto para enero de 2026 en la ciudad de Chihuahua, y posteriormente recorrerá otras regiones del país, especialmente aquellas, según el P. Soto, “con mayor problemática de descomposición del tejido social”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“De Chihuahua le regalaremos a México una idea muy sencilla: no estamos huérfanos; Dios nos ama y nos ha enviado a María de Guadalupe como madre”, indicó.

Por su parte, Fernando Mota, director creativo de “Human Story Makers”, explicó que la producción combina realidad virtual 360° y filmación estereoscópica, lo que permitirá al espectador percibir profundidad y movimiento como si estuviera presente en el cerro del Tepeyac.

“Espero que cada espectador cuando se coloque los lentes y empiece a explorar el mundo que le vamos a llevar pueda sumergirse en 1531 y pueda vivir no nada más el Nican Mopohua [relato en lengua náhuatl de las apariciones] sino un poquito el contexto social que se vivía y el conflicto espiritual que existía”

El proyecto, fruto de cuatro años de planificación, fue filmado en los cerros de Chihuahua, donde la fe y la tecnología se unieron para dar vida a una experiencia inmersiva sobre el mensaje guadalupano.