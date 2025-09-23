Con la intención de responder al llamado del Papa León XIV a “reparar redes”, se llevará a cabo en Chile la jornada “Redes”, un espacio de formación en evangelización digital.

El evento es impulsado por la Pastoral de la Universidad Católica de Chile (UC), el Arzobispado de Santiago, Radio María y Pastoral del Instituto de Formación Superior Duoc UC y se realizará el jueves 16 de octubre en la Sede San Joaquín de Duoc.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La actividad convoca a comunicadores y equipos de medios de parroquias, movimientos, comunidades juveniles, casas religiosas y espacios de identidad católica, ofreciendo una jornada inicial de inspiración, y proponiendo también un programa de formación online de seis meses.

Durante este proceso, los participantes serán acompañados en el desarrollo y ejecución de un proyecto concreto de comunicación digital al servicio de la Iglesia.

Al convocar al evento, desde la Pastoral Duoc UC destacaron en un comunicado: “Queremos entregar herramientas y acompañamiento a quienes hoy sienten la misión de anunciar el Evangelio en el mundo digital. Este proyecto busca potenciar el trabajo comunicacional en las comunidades eclesiales y generar verdaderas redes de evangelización”.

Quienes deseen participar deberán reunir los siguientes requisitos: ser parte de un equipo de comunicaciones en un espacio eclesial (parroquia, capilla, universidad, movimiento, casa juvenil, orden religiosa, entre otros); y tener el deseo de aprender y aportar a la misión comunicacional de la Iglesia.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las inscripciones están abiertas en el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/zCTAnANnnR .