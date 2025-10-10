¿Escuchaste lo que dijo el Papa León XIV sobre Charlie Kirk o el presidente estadounidense Donald Trump? ¿Has oído lo que opina sobre “el rapto” o si está bien ser incinerado?

Estos son algunos de los temas que el Pontífice ha abordado extensamente en videos que aparecen a diario en redes sociales. El problema es que estos videos no son reales y el Vaticano está luchando por combatir su difusión.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El equipo de comunicación del Vaticano afirmó haber reportado cientos de cuentas, principalmente en YouTube, que publican videos falsos del Papa León, creados por inteligencia artificial —conocidos como “deepfakes”—, desde el inicio de su pontificado. Sin embargo, ha sido una batalla cuesta arriba, ya que diariamente aparecen nuevas cuentas, videos e imágenes que surgen tan rápido como se eliminan las otras.

“Estamos presenciando la proliferación exponencial de una serie de canales de YouTube con videos falsos, todos similares entre sí, algunos con la voz de León XIV, otros con la de sus traductores, y otros en tercera persona. Todos utilizan inteligencia artificial para hacer que el Papa diga cosas que nunca dijo”, dijo el Dicasterio para la Comunicación en una declaración a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

Una búsqueda realizada en YouTube con las palabras “Papa León” arrojó docenas de videos falsos del Santo Padre supuestamente haciendo declaraciones que van desde lo plausible, como reflexiones sobre la Eucaristía, hasta lo improbable, como el anuncio de su renuncia.

La mayoría de los videos no han recibido más que unos pocos cientos de visualizaciones, sin embargo, algunos deepfakes se han vuelto virales. Un video de 25 minutos ya eliminado), que afirmaba que el Papa había roto su silencio sobre el asesinato de Charlie Kirk, obtuvo más de 445.000 visualizaciones en los primeros siete días tras su publicación.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Uno de los primeros videos falsos que se viralizaron tras la elección del Santo Padre lo mostraban leyendo una declaración que denunciaba el colonialismo y elogiaba al presidente interino de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, un líder militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2022. CNA y Vatican News publicaron artículos de verificación de datos para advertir a los lectores sobre la información falsa. El video de 36 minutos recibió al menos un millón de visitas antes de que YouTube cancelara la cuenta que lo publicó.

El boletín mensual del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano advierte a sus lectores sobre la difusión de vídeos falsos del Papa León XIV. Crédito: Screenshot del Dicasterio para la Comunicación

“Deepfake”

El término deepfake, acuñado hace menos de una década, se refiere a videos, fotos o grabaciones de audio alteradas para mostrar a personas haciendo o diciendo cosas que nunca han dicho o hecho.

El Papa León XIV, por supuesto, no es el primer Pontífice cuya imagen ha sido alterada. En 2015, la presentadora de televisión de Estados Unidos Ellen Degeneres compartió un video en su programa donde el Papa Francisco saca un mantel blanco con rapidez debajo de las velas de un altar. En otra imagen, que se viralizó en 2023, se ve al Papa Francisco con un abrigo largo blanco acolchonado.

A medida que la tecnología avanza rápidamente y produce imágenes cada vez más realistas, se puede perdonar la inocencia de los espectadores por confundir ficción con realidad.

El propio Papa León XIV señaló recientemente un ejemplo de tal confusión. En una entrevista con la periodista Elise Ann Allen, recordó su sorpresa cuando un conocido le preguntó con preocupación si se encontraba bien. En junio, circularon por internet fotografías generadas por inteligencia artificial del Santo Padre aparentemente cayéndose por una escalera frente a la Basílica de San Pedro. Las imágenes, que llamaron la atención del sitio web de verificación de datos Snopes, eran “tan buenas que pensaron que era yo”, dijo el Papa.

El equipo de comunicaciones del Vaticano advirtió sobre la proliferación de deepfakes en su boletín mensual por correo electrónico en agosto, e invitó a los lectores a denunciar publicaciones y videos sospechosos al dicasterio.

“Desafortunadamente, nuestro dicasterio recibe cada día docenas de informes sobre cuentas falsas que utilizan la imagen y la voz del Papa de una manera muy realista, utilizando cada vez más inteligencia artificial para hacer que el Papa diga palabras que nunca pronunció, para retratarlo en situaciones en las que nunca se encontró realmente”, decía el boletín.

“Gran parte de nuestro tiempo se dedica a denunciar, silenciar y solicitar la eliminación de estas cuentas”, continuaba el mensaje. “Dada la gran cantidad de material falso, es imposible refutar públicamente todas y cada una de ellas”.

El comunicado que el dicasterio envió a CNA indicó que el Vaticano no sólo está reportando cuentas falsas a sus plataformas, sino que también está trabajando para “sensibilizar a nuestra audiencia sobre este nuevo fenómeno. Creemos que es esencial invertir en alfabetización mediática”.

El Vaticano también recordó a los lectores que deben confiar en fuentes oficiales, como los propios sitios web del Vaticano, para verificar las citas: “Si no está allí, lo más probable es que sea falso”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.