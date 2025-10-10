El próximo 17 de octubre la obra El Minuto de Dios llevará a cabo una jornada gratuita con expertos internacionales sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) como “herramienta de comunión y servicio”, siguiendo el ejemplo de su fundador, el Siervo de Dios P. Rafael García Herreros, que evangelizó a través de los medios de comunicación.

Se trata de la tercera jornada que organiza esta institución católica y podrá seguirse de manera presencial y virtual desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

En su sitio web, se indica que el objetivo es “promover la reflexión, el aprendizaje y la apropiación de la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de la misión social”. Se trata de una jornada abierta a todo el público interesado.

Para ello, se ha invitado a expertos nacionales y extranjeros que dialogarán sobre el uso de la IA como aliada de la Evangelización, las experiencias que se han tenido con esta herramienta al servicio de la educación, su uso para la evolución humana, entre otros aspectos.

De acuerdo al programa, entre las ponencias están La IA en la evangelización digital: usos éticos, a cargo del sacerdote vicentino Felipe Rojas; Diaconía de los algoritmos: buenas prácticas de IA al servicio de la catequesis y la formación teológica, con el P. Heriberto Cabrera Reyes, secretario adjunto para la Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile; e Inteligencia aumentada: La revolución tecnológica se encuentra con la evolución humana, a cargo de Fernando Valenzuela CEO de Edlatam Alliance.

De manera presencial, el evento tendrá lugar en el Teatro Minuto de Dios, Calle 81 B, 72, Bogotá. Puede inscribirse en este enlace.

Para seguirlo de forma virtual, se puede ingresar al canal de YouTube de Uniminuto Colombia.