Mucho antes de la aparición de los servidores en la nube y las computadoras, los monjes católicos medievales preservaban la herencia intelectual del mundo antiguo escribiendo a mano manuscritos griegos y latinos.

Siglos después, la Biblioteca Vaticana y otras instituciones católicas en Roma están recurriendo a nuevas tecnologías, como la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial (IA), para garantizar la perdurabilidad de su patrimonio.

La Biblioteca Apostólica Vaticana, fundada formalmente en el siglo XV, está digitalizando cerca de 80.000 manuscritos, parte de una colección que también incluye 2 millones de libros, 100.000 documentos de archivo y millones de monedas, medallas y gráficos.

"La gente suele pensar en la Biblioteca Vaticana como un lugar antiguo y polvoriento, pero en realidad ha tendido a estar a la vanguardia", declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— Timothy Janz, ex viceprefecto de la biblioteca y actual scriptor graecus.

Para subrayar su punto, Janz señaló uno de los numerosos frescos renacentistas en las paredes del Aula Sixtina de la Biblioteca Vaticana, que representa libros colocados en posición vertical en estantes abiertos, una novedad en una época en la que los volúmenes solían colocarse en posición horizontal.

Timothy Janz, exviceprefecto de la Biblioteca Vaticana y actual Scriptor Graecus. Crédito: Courtney Mares/CNA

“Ser una biblioteca pública era algo inusual en el siglo XVI”, dijo, y añadió que el Papa Nicolás V describió por primera vez en una carta de 1451 su deseo de una biblioteca “para la conveniencia común de los estudiosos”.

La misión de la Biblioteca Vaticana, afirmó Janz, siempre ha sido doble: “Poner las obras a disposición de los lectores y también conservarlas para futuros lectores”. La digitalización, por tanto, es “una nueva forma de lograr lo que el fundador realmente quería que fuera la biblioteca: poner estas obras a disposición”.

Los esfuerzos de digitalización del Vaticano se centran en su colección única de manuscritos históricos, así como en algunos de sus libros más antiguos: incunables impresos durante el período más temprano de la tipografía, antes del año 1500.

Uno de los manuscritos más antiguos de la colección vaticana es el Papiro de Hanna, del siglo III d. C., que ya ha sido digitalizado, al igual que el Códice Vaticano, del siglo IV, uno de los primeros manuscritos completos de la Biblia en griego. El proyecto de digitalización comenzó en 2012 y, hasta la fecha, ha publicado en línea unos 30.000 manuscritos.

La visión es "tener una verdadera biblioteca digital que sea realmente utilizable y fácil de usar", afirmó Janz.

En otras partes de Roma, otras instituciones católicas históricas están implementando tecnologías aún más avanzadas.

Manuscritos expuestos en la Sala Sixtina de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Crédito: Courtney Mares/CNA

En el Centro de Digitalización de Alejandría, en el centro histórico de Roma, un escáner robótico pasa las frágiles páginas de libros centenarios de la colección de la biblioteca de la Pontificia Universidad Gregoriana a una velocidad de hasta 2.500 páginas por hora. En cuestión de minutos, los textos —algunos a los que solo tenían acceso los académicos que viajaban a Roma— pueden buscarse, traducirse e incluso incorporarse a un modelo de inteligencia artificial entrenado para reflejar la doctrina católica.

La iniciativa está liderada por Matthew Sanders, director ejecutivo de Longbeard , una empresa tecnológica católica que utiliza robótica e inteligencia artificial para digitalizar las colecciones católicas de algunas de las históricas universidades e institutos pontificios de Roma.

El proyecto comenzó cuando el rector del Pontificio Instituto Oriental preguntó si su biblioteca de 200.000 volúmenes sobre tradiciones católicas y ortodoxas orientales podía hacerse accesible a académicos de Oriente Medio, África e India sin necesidad de viajar a Roma. La petición era sencilla: digitalizar los libros, hacerlos legibles en cualquier dispositivo y permitir su traducción instantánea.

Desde entonces, la carga de trabajo del Centro de Digitalización de Alejandría ha aumentado. Longbeard trabaja actualmente en la digitalización de las colecciones históricas de la Universidad Pontificia Salesiana y la Universidad Pontificia Gregoriana, y planea colaborar con la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino y el Venerable Colegio Inglés, así como con varias órdenes religiosas, para digitalizar parte o la totalidad de sus colecciones.

Las obras digitalizadas pueden integrarse en un creciente conjunto de datos católicos, entrenando los sistemas de inteligencia artificial de Longbeard, como Magisterium AI y un próximo modelo lingüístico específico para la Iglesia católica, Ephrem. Las instituciones pueden optar por hacer públicos o privados sus textos. Los académicos pueden buscar en las colecciones, generar resúmenes o rastrear una respuesta generada por IA hasta su origen.

El sistema también permite la traducción mediante Vulgate AI. Sanders relató cómo se topó con un documento papal sin traducir sobre Santo Tomás Moro: “Nunca supe que existía. Estaba en latín. No había sido traducido. Lo ingerimos a través de la Vulgata y, de repente, pude leerlo”.

“Cuando vas al centro y ves que se escanea un libro, y una hora después ese trabajo está disponible para que cualquier persona del mundo lo consulte en cualquier idioma, es entonces cuando te das cuenta de lo que esto realmente significa”, dijo.

Por ahora, la Biblioteca Vaticana está adoptando un enfoque más cauteloso respecto a la inteligencia artificial y la robótica. Janz explicó por qué cree que los manuscritos, en particular, requieren un toque humano en lugar de automatización.

Un escáner robótico utilizado en el Centro de Digitalización de Alejandría, cortesía de Longbeard. Crédito: Courtney Mares/CNA

Para los académicos, afirmó, “el interés de este manuscrito reside en que, en este punto específico, contiene una palabra diferente a la de otros manuscritos; quizá sea solo una letra la que lo transforma”, explicó Janz. “Es esa pequeña diferencia la que hace que este libro sea tan valioso”. Este tipo de trabajo requiere una precisión del 100 %, añadió. Incluso si la transcripción automatizada con IA alcanza una precisión del 99,9 %, es básicamente inútil.

Sanders afirmó estar plenamente de acuerdo en que, para el trabajo profundo y meticuloso de la crítica textual, el manuscrito original es la máxima autoridad, y un experto humano es irremplazable, pero añadió que “limitar el papel de la IA a la mera transcripción es perder su potencial revolucionario”.

“La IA, incluso con una precisión del 99,9 %, transforma estas colecciones silenciosas en una base de datos dinámica y consultable de conocimiento humano”, afirmó. “Permite a un investigador preguntar: ‘Muéstreme todos los manuscritos del siglo XV que tratan sobre el comercio con el Imperio Otomano’ y obtener resultados instantáneos de colecciones de todo el mundo. Puede identificar patrones y vínculos conceptuales que antes eran indescifrables. La IA encuentra la aguja en el pajar; el investigador queda entonces libre para realizar un análisis riguroso de los invaluables originales”.

Para la Biblioteca Vaticana, la digitalización también se ha integrado en sus labores de conservación de estos textos históricos. “Todo manuscrito que se escanea pasa primero por nuestro taller de conservación, donde se examina minuciosamente para garantizar que resista la presión de la digitalización”, explicó Janz. “Una vez finalizada la digitalización, regresa al taller de conservación, donde se comprueba si ha habido algún cambio”.

“Hemos descubierto muchos manuscritos que necesitaban ser corregidos y que requerían trabajos de conservación tras revisarlos uno por uno”, afirmó.

Aun así, la Biblioteca Vaticana no ignora por completo la IA. Está desarrollando un proyecto para catalogar ilustraciones de manuscritos medievales, permitiendo buscar imágenes por tema. En colaboración con investigadores japoneses, también está entrenando modelos de aprendizaje automático para transcribir la escritura griega medieval. “Cometerá errores y le indicaremos cuáles son… quizás con el tiempo pueda hacerlo de forma fiable”, afirmó Janz.

En el futuro, Janz comentó que le encantaría que la tecnología permitiera tener transcripciones de todos sus manuscritos en los idiomas históricos disponibles para los académicos.

En cuanto a la IA, se muestra cauteloso. “Creo que estamos bastante abiertos a ella. Creo que compartimos las mismas preocupaciones sobre la IA que todos los demás”.

Dentro del Aula Sixtina de la Biblioteca Vaticana, una serie de frescos ornamentados traza la larga historia de las bibliotecas y el saber: Moisés recibiendo la Ley, la biblioteca de Alejandría, los apóstoles registrando los Evangelios. Sanders considera que su proyecto de IA continúa con la misión de garantizar que la sabiduría del pasado “se comparta lo más ampliamente posible”.

"Si queremos progresar como civilización, debemos aprender de quienes nos precedieron", afirmó. "Parte de este proyecto consiste en asegurar que sus reflexiones y perspectivas estén disponibles hoy", expresó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .