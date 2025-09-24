Juan Antonio Perteguer, experto católico español en inteligencia artificial y educación, acaba de lanzar Chat Lumen, un asistente virtual creado “para ayudar y dar luz desde la fe y la Doctrina Social de la Iglesia” que vela por el encuentro personal con Cristo de sus usuarios.

Chat Lumen ha sido desarrollado desde hace años, pero hace tan solo unos meses que está en abierto para el gran público, ya recibe unas mil consultas diarias y espera próximamente estar disponible en nuevos idiomas, pues por el momento sólo se puede usar plenamente en español, aunque ya se adapta bien al catalán y al portugués.

Perteguer es un reconocido promotor de proyectos educativos católicos en España que también actúa como consultor en este campo a nivel internacional y es patrono de la Fundación RenAIssance, creada en 2021 por el Vaticano para impulsar la reflexión ética y antropológica de las nuevas tecnologías sobre la vida humana.

En conversación con ACI Prensa, Perteguer subraya que Chat Lumen ha sido entrenado de manera concienzuda para “asegurar que no va a alucinar o a decir cosas extrañas o contrarias a la fe”.

Además, a diferencia de otras herramientas de este tipo, que a su juicio “están muy sesgadas ideológicamente”, su objetivo es “la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, de ayudar a la persona, pero sin ideologías”, basada en la doctrina y el Evangelio, subraya Perteguer, quien también alerta contra la ideologización en el seno de la Iglesia Católica: “Eso es una barbaridad, porque la religión católica realmente es un encuentro con Cristo, no es unas ideas”.

Una de las características que más sorprenden al empezar a usar Chat Lumen es que pregunta la edad del usuario, no por motivos legales o estadísticos, sino para adaptar sus respuestas.

“A un niño de 12 años se lo explica al modo de un niño de 12 años. Y a una persona de 60 años, que además ha dicho que es sacerdote, se lo explica de otra manera”, detalla Perteguer, quien además ha entrenado esta IA para que “intente acertar qué edad tiene el usuario tal como escribe”.

Chal Lumen “manda a confesar a muchos”

De la experiencia de los últimos meses, Perteguer destaca que ya ha habido algunos usuarios que han pedido a Chat Lumen que haga las veces de director o acompañante espiritual.

Lejos de aceptarlo, han reprogramado el asistente virtual para que dirija esta petición hacia la interacción humana porque “la forma de encontrarte es a través de un buen sacerdote, una persona que te quiera, porque el encuentro con Dios es un encuentro personal, no a través de una máquina”.

Más allá de esta circunstancia especial, Chat Lumen responde cuestiones relacionadas con la fe católica. Algunas de las más recurrentes, hasta el momento, están relacionadas con la moral sexual.

A este respecto, Perteguer señala que hay mucha inquietud en este campo porque “la gente busca sinceramente qué le puede decir la Iglesia. No lo hacen con retorcimiento, sino con una curiosidad sana”.

Gracias al entrenamiento que se ha procurado a esta IA, “manda a confesar a muchos” o a que contacte con un buen catequista, con su familia o un sacerdote.

Para Perteguer, esto es clave: “Si no, hay un peligro de sustituir, efectivamente, el encuentro personal con el otro, y por tanto con Dios, sustituirlo por una máquina, lo cual sería dramático”.